RocketExpo lässt die Messewelt wieder aufleben

Das Messebau-Unternehmen RocketExpo hat sein Produktportfolio in Zeiten der Coronakrise um digitale Lösungen erweitert. Diese digitalen Lösungen sind kurzfristig realisierbare Alternativen zu einer realen Messe und können bei Aufnahme des Messebetriebs als unterstützende Maßnahme zu realen Messeauftritten dienen.

Messebetrieb auf unbekannte Dauer eingestellt

Noch immer ist ungewiss wann der Messebetrieb wieder aufgenommen werden kann. Während die Einen an einen Messestart in Herbst glauben, vermuten Andere, dass der Start erst im kommenden Jahr sein wird. In dieser Übergangsphase hört jedoch der Betrieb in den Unternehmen nicht auf. Gerade in dieser wirtschaftlich schwierigen Phase möchten Unternehmen Kunden und Interessenten weiterhin über Produktneuheiten informieren und mit Geschäftspartnern wie Lieferanten im regelmäßigen Austausch stehen. Da ein persönlicher Kontakt jedoch zurzeit nicht möglich ist, müssen wir uns auf digitale Lösungen verlassen.

RocketExpo erweitert Produktportfolio um digitale Messelösungen

Insgesamt kann der Messebauer fünf digitale Lösungen für Unternehmen anbieten, die bereits bei den ersten Kunden erfolgreich umgesetzt wurden. Die digitalen Lösungen ersetzen dabei keine Messe, sondern sollen auch in Zukunft einem realen Messeauftritt unterstützen.

1. Virtueller Messerundgang

Der Virtuelle Messerundgang ist eine virtuelle Tour durch die Animation eines realen Messestandes. Die virtuelle Tour durch den animierten Messestand kann als Live-Video oder als Video On-Demand in kürzester Zeit erstellt werden. Die Abfolge der virtuellen Tour und die Einbindung von Video-Produktpräsentation innerhalb des Virtuellen Messrundgangs erfolgen dabei gemäß Storybook.

2. Virtueller Messestand

Der Virtuelle Messestand ist der Digital Twin eines realen Messestands, der in der virtuellen Welt dargestellt wird. Damit ist der Virtuelle Messestand nicht in der Realität vorzufinden, stattdessen findet er nur in der Simulation statt. Die Interaktion mit Besuchern ist über den Abruf von Infopoints, Formularen, Chat-Bots und Video-Führungen möglich. Zusätzlich kann der Virtuelle Messestand als On-Demand Video auf Ihrer Unternehmenswebseite, in Newslettern oder auf Social Media beworben werden, um die Reichweite zu erhöhen.

3. Digitale Hausmesse

Die Digitale Hausmesse ist eine Aufnahme von Produktvorstellungen entweder über Green-Screens in einem virtuellen Messestand oder auf dem realen Messestand per Webinar oder On-Demand. Produktinformationen können somit digital mit Kunden, Interessenten und Partnern geteilt werden.

4. Virtuelles Seminar

Neben den Messen sind auch Seminare von der Kontakteinschränkung betroffen. Das Virtuelle Seminar ist dabei ein Seminar, welches nicht in der realen Welt, sondern virtuell abgehalten wird. Es umfasst einen virtuellen Plenarsaal, welcher als Webcast für Keynotes genutzt werden kann, sowie virtuelle Gruppen-Arbeitsräume, welche als Web-Konferenz und Interaktionsmöglichkeiten genutzt werden können.

5. Virtuelle Messe

Die virtuelle Messe ist anders als der virtuelle Messestand nicht nur das Abbild eines Standes, sondern gleich einer ganzen Messeveranstaltung. So finden sich mehrere Aussteller in einem virtuellen Raum zusammen und präsentieren ihr Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen am eigenen virtuellen Stand.

RocketExpo stellt alle digitalen Lösungen auf www.rocketexpo/digitale-messe im Detail vor. Die Seite gibt eine Übersicht über die digitalen Messe-Lösungen. Auf Wunsch helfen die Berater der RocketExpo Interessenten zu individuellen Lösungen, um Messeauftritte von Unternehmen wieder aufleben zu lassen.

RocketExpo bietet als erfahrener Messebauer individuellen Messebau am Puls der Zeit an. Mit RocketExpo wird die Vision eines herausragenden Messeauftritts Realität. Mit einem ganzheitlichen Messekonzept und kreativem Messedesign bringt RocketExpo Unternehmen auf Erfolgskurs.