Rockstone Research: Analystenreport über Zimtu Capital



Fundamental Research beginnt Berichterstattung

Fundamental Research Corp. gab am 16. Juni 2016 einen ersten Analystenreport zu Zimtu Capital Corp. heraus, inklusive „fairer Aktienkurs“-Bewertung in konservativer Manier. Der Großteil des Reports wurde frei ins Deutsche übersetzt und kann untenstehend eingesehen werden.

In einer Pressemitteilung erwähnte Zimtu, dass diese Erstanalyse zuerst an die zahlungspflichtigen Abonnenten von Fundamental Research verschickt wurde und im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden soll. Laut Zimtu wird Fundamental Research 3 weitere Analystenreports in den nächsten 12 Monaten veröffentlicht werden und sich Rohstoffen widmen, die im Zimtu-Portfolio stark vertreten sind: Kupfer/Gold, Batteriemetalle und grüne Technologien.

Am Donnerstag, den 24. Juni 2021, wird Zimtu ein Online-Live-Event halten, bei dem Herr Sid Rajeev (Vizepräsident von Fundamental Research) eine Präsentation über seine Erstanalyse halten wird. Die Präsentation beginnt um 19 Uhr MEZ.

Fundamental Research Corp. ist eines der größten unabhängigen Research-Häuser der Welt mit einer 17-jährigen Erfolgsbilanz, die über 550 Unternehmen abdeckt. Das Unternehmen ist ein erstklassiges Researchunternehmen, das bei unabhängigen Bewertungen unter den Top-10 rangiert. Für weitere Informationen über Fundamental Research Corp. besuchen Sie www.researchfrc.com.

Freie Übersetzung des Analystenreports

Die beiden Analysten Sid Rajeev, B.Tech, MBA, CFA (Head of Research) und Nina Rose Coderis, B.Sc. in Geologie (Equity Analyst) sehen den „fairen Wert“ der Zimtu-Aktie bei $0,69 (aktuell $0,22). Nach eingehender Analyse kommen die Analysten zum Fazit „BUY“ (kaufen).

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT AUF DEUTSCH:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/5881-Analystenreport-ueber-Zimtu-Capital

Seien Sie live dabei!

Donnerstag, den 24. Juni 2021 um 19 Uhr MEZ

Registrierung: https://event.zimtu.com/

Unternehmensdetails

Zimtu Capital Corp.

Office 1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1H2 Kanada

Telefon: +1 604 681 1568

Email: srose@zimtu.com (Scott Rose)

www.zimtu.com

ISIN: CA9895892052 / CUSIP: 989589205

Aktien im Markt: 16.106.483

Kanada-Symbol (TSX.V): ZC

Aktueller Kurs: $0,24 CAD (22.06.2021)

Marktkapitalisierung: $4 Mio. CAD

Deutschland-Symbol / WKN (Tradegate): ZCT1 / A0RDR9

Aktueller Kurs: 0,16 EUR (22.06.2021)

Marktkapitalisierung: 3 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von allen in diesem Report erwähnten Unternehmen und wird von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von allen vorgestellten Unternehmen hält. Der Autor besitzt Aktien von allen vorgestellten Unternehmen, sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Es kann auch in manchen Fällen sein, dass die analysierten Unternehmen einen gemeinsamen Direktor mit Zimtu Capital haben. Alle $-Angaben in CAD (kanadischen Dollar), sofern nicht anders angegeben.