Rockstone Research über MGX Renewables Inc./ Zinc8 Energy Solutions Inc.: Der grösste staatliche US-Energieversorger verkündet Partnerschaft mit Zinc8 Energy Solutions

An der Seite vom ehemaligen Vizepräsidenten Al Gore unterzeichnete der Gouverneur des Staates New York, Andrew Cuomo, am 18. Juli 2019 in New York City den Climate Leadership & Community Protection Act (CLCPA). Das von Gouverneur Cuomo als landesweiter Green New Deal bezeichnete Gesetz verpflichtet den Bundesstaat New York zu einem weltweit beispiellosen Ausbau der erneuerbaren Energien, da der Bundesstaat 100% emissionsfreien Strom bis 2040 erreichen und letztlich seinen gesamten CO2-Fußabdruck eliminieren will. (Bildquelle: Office of Governor Andrew Cuomo)

FAZIT VORWEG: Dies sollte sich als die grösste Ankündigung für MGX Renewables Inc. (agierend als “Zinc8 Energy Solutions Inc.” – Namensänderung im Gange; WKN: A2PNN3; ISIN: CA59325P1080) auf dem Weg zur Kommerzialisierung seines kostengünstigen, Langzeit-Batteriespeichersystems erweisen. Der Bundesstaat New York scheint der perfekte Standort und die New York Power Authority der perfekte Partner zu sein, um die Vorteile der Zinc8-Batterietechnologie unter realen Bedingungen zu demonstrieren. Extrem starke Aktienkursanstiege bei Zinc8 Energy in den nächsten Tagen und Wochen sollten nicht überraschen, insbesondere wenn weitere Deals mit anderen Unternehmen, Organisationen und/oder Regierungsbehörden verkündet werden.

Am Freitagabend veröffentlichte die New York Power Authority (NYPA) eine Pressemitteilung, in der sie eine Zusammenarbeit mit einem führenden Energiespeicherunternehmen zur Entwicklung eines Demonstrations-Energiespeichersystems unter Verwendung einer neuen Zink-Luft-Energiespeichertechnologie im Bundesstaat New York ankündigte. Und weiter heisst es:

Das Projekt, das im Rahmen der NYPA Innovation Challenge als Gewinner ausgewählt wurde, wird in der Lage sein, Notstrom zu liefern, die Netznachfrage auszugleichen und den Staat weiter in Richtung eines kohlenstofffreien Stromnetzes zu bewegen, das durch erneuerbare Energiequellen unterstützt wird. Das neue Technologiespeichersystem wird dazu beitragen, Gouverneur Cuomos Green New Deal voranzutreiben, indem es dazu beiträgt, das aggressive Energiespeicherziel des Gouverneurs von 3GW bis 2030 zu erreichen und eine landesweit führende Verpflichtung zu 100% Strom aus emissionsfreien Quellen bis 2040 zu unterstützen.

Kathy Hochul, Vizegouverneurin des Staates News York, kommentierte die Kooperation mit Zinc8 wie folgt:

Die Förderung von Innovationen ist der Schlüssel für die Verpflichtung des Staates New York, die CO2-Neutralität zu erreichen und in eine saubere Energiezukunft zu investieren. Diese Investition in eine kostengünstige Langzeit-Energiespeichertechnologie wird unserer sauberen Energiewirtschaft einen Schub verleihen, die Vorteile erneuerbarer Ressourcen maximieren und unsere aggressiven Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels unterstützen.

Die 1931 von Franklin D. Roosevelt gegründete New York Power Authority (NYPA) ist der grösste staatliche Stromversorger der USA, der 16 Kraftwerke und 2.250 km an Übertragungsleitungen sein Eigen nennt und betreibt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49805/IRW3.002.jpeg

Die Kraftwerke der NYPA erzeugen 28,7 Mrd. Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr, wovon >70% aus sauberer, erneuerbarer Wasserkraft stammen. Die NYPA bietet eine der kostengünstigsten Stromlieferungen in ganz Amerika. Staatliche und bundesstaatliche Vorschriften bestimmen den Kundenstamm der NYPA, zu dem grosse und kleine Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, öffentliche Stromnetze und Regierungsbehörden gehören. NYPA verkauft auch Strom an private Energieversorger zum Weiterverkauf (ohne Gewinn) an ihre Kunden und an benachbarte Bundesstaaten gemäß den Bundesvorschriften.

