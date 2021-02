Rockstone Research: Zimtu Capital startet Snapshot Investment Portfolio

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56859/IRW12.001.jpeg

Inspiriert von langjährigen Aktionären wie Helmut ( www.zicaco.info) aus Deutschland sowie auf vielfachen Wunsch von Investoren rund um den Globus, hat Zimtu Capital Corp. heute einen Kurswechsel seiner Unternehmenspolitik bekanntgegeben. In der Vergangenheit veröffentlichte Zimtu Capital Details zu seinen Beteiligungen in seinen Quartalsberichten. Heute hat Zimtu Capital die neue Webseiten-Rubrik ?Zimtu Snapshot Investment Portfolio? gestartet, um Transparenz zu schaffen und wichtige Informationen für seine Aktionäre zu präsentieren. Darüber hinaus veranstaltet Zimtu heute sein erstes ?Zoom with Zimtu – Comments, Suggestions or Questions? Online-Meeting, bei dem jeder wöchentlich Montags um 19 Uhr MEZ zu einer konstruktiven Diskussion über Zimtu und seine Beteiligungen eingeladen ist.

https://www.zimtu.com/snapshot

Das Beste über die neue Transparenz bei Zimtu:

Jeder kann sich kostenlos anmelden, um jeden Montag um 18 Uhr MEZ einen wöchentlich aktualisierten ?Snapshot Investment Portfolio? direkt ins Email-Postfach zu erhalten. Dies gibt allen die Möglichkeit, die Aktienpositionen von Zimtu und den implizierten Marktwert jeder Beteiligung im Vergleich zur aktuellen Marktkapitalisierung von Zimtu zu verfolgen. Dann können Sie den Taschenrechner rausholen und ganz einfach selbst nachrechnen.

Angesichts des implizitierten Marktwerts der gesamten Aktienpositionen von Zimtu (61,6 Mio. Aktien von 30 börsennotierten Unternehmen), der vor kurzem $13 Mio. überstieg – zusammen mit dem Marktwert aller Warrantpositionen (21,5 Mio. Warrants, die derzeit ?im Geld? sind), der vor kurzem $2 Mio. überstieg – wird die aktuelle Marktkapitalisierung von Zimtu von $3 Mio. noch mit einem frappierenden Abschlag gehandelt.

Mit einem gut diversifizierten Aktienportfolio aus börsennotierten Unternehmen sowie privaten Unternehmen mit der Absicht, an die Börse zu gehen, positioniert sich Zimtu zum frühestmöglichen Zeitpunkt und engagiert sich zudem in einer Vielzahl von Sektoren, um die Risiken seines Portfolios in Zeiten zyklischer Abschwünge zu minimieren und gleichzeitig das Aufwärtspotential in Bullenmärkten zu maximieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56859/IRW12.002.png

Vollversion / Quelle #1 / Quelle #2 / Um eine Marktkapitalisierung von $13,3 Mio. zu erreichen (entsprechend dem Marktwert aller Aktienpositionen), müsste die Zimtu-Aktie auf $0,83 ansteigen ($13,3 Mio. / 16,1 Mio. Zimtu-Aktien im Markt). Hinweis: Der Leser wird darauf hingewiesen, dass der Zimtu Snapshot nicht als Ersatz für die umfassenden Informationen in den vierteljährlich auf SEDAR veröffentlichten Finanzberichten von Zimtu gedacht ist. Die angegebenen Zahlen, die der Snapshot-Webseite von Zimtu entnommen wurden, beziehen sich auf das angegebene Datum und sind möglicherweise nicht mehr gültig, wenn und falls Zimtu beschließt, Wertpapiere aus seinem Investmentportfolio zu verkaufen. Bei den Portfoliowertpapieren handelt es sich meist um kleine, illiquide Unternehmen und die Werte können von Tag zu Tag stark schwanken. Es gibt keine Garantie, dass Zimtu den impliziten Marktwert eines der aufgeführten Wertpapiere erreichen wird. Es gibt keine Garantie, dass eine der privaten Holdinggesellschaften erfolgreich an die Börse gehen wird, und daher kann die Liquidität für diese Anlagen stark eingeschränkt sein. Die obigen Zahlen sind nur eine Momentaufnahme des Investmentportfolios von Zimtu und stellen keinen Ersatz für die umfassenden Informationen dar, die in den vierteljährlich auf SEDAR veröffentlichten Finanzberichten von Zimtu enthalten sind. Die Leser werden davor gewarnt, Investitionsentscheidungen auf der Grundlage unvollständiger Finanzinformationen, wie sie in diesem Zimtu-Snapshot enthalten sind, zu treffen.

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56859/IRW12.003.png

Zimtu Capital Corp.

Office 1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1H2 Kanada

Telefon: +1 604 681 1568

Email: srose@zimtu.com (Scott Rose)

www.zimtu.com

ISIN: CA9895892052 / CUSIP: 989589205

Aktien im Markt: 16.106.483

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56859/IRW12.004.png

Vollversion / Quelle

Kanada-Symbol (TSX.V): ZC

Aktueller Kurs: $0,205 CAD (19.02.2021)

Marktkapitalisierung: $3,3 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56859/IRW12.005.png

Vollversion / Quelle

Deutschland-Symbol / WKN (Tradegate): ZCT1 / A0RDR9

Aktueller Kurs: ?0,159 EUR (19.02.2021)

Marktkapitalisierung: ?2,6 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von den meisten der in diesem Report erwähnten Unternehmen und wird von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen Aktien von allen vorgestellten Unternehmen hält. Ferner wird Zimtu Capital Corp. von hier vorgestellten Unternehmen für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report bezahlt. Der Autor besitzt Aktien von Ares Strategic Mining Inc., Commerce Resources Corp., Saville Resources Inc., Zinc8 Energy Solutions Inc., Core Assets Corp., Zambezi Sports Inc., Lake Winn Resources Corp, sowie von Zimtu Capital Corp. und anderen Unternehmen, die auf der Snapshot-Webseite von Zimtu gelistet sind, und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Es kann auch in manchen Fällen sein, dass die analysierten Unternehmen einen gemeinsamen Direktor mit Zimtu Capital haben. Alle $-Angaben in CAD (kanadischen Dollar), sofern nicht anderngegeben. Die Nutzungsrechte am (abgeänderten) Titelbild wurden von Romolo Tavani erworben.

