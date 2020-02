Röttgen hält Kandidatenrennen um CDU-Vorsitz für offen

Die Unterstützung des großen CDU-Landesverbandes NRW für

Ministerpräsident Armin Laschet ist nach Ansicht von Mitkonkurrent Norbert

Röttgen keine Vorentscheidung im Kandidatenrennen um den CDU-Parteivorsitz.

Röttgen sagte der “Saarbrücker Zeitung” (Samstag): “Nach meiner Einschätzung ist

das ein offenes Rennen. Es wird in keinem Landesverband ein einheitliches

Delegiertenvotum geben.”

Röttgen betonte weiter, wenn er auf die Pressekonferenzen der Kandidaten blicke,

“habe ich das konkreteste Angebot unterbreitet”. Unter seiner Führung werde die

CDU wieder zu einem “Ort von Diskussionen und dann klaren Entscheidungen”.

Außen-, europa- und sicherheitspolitische Kompetenz gehöre zu dem Wichtigsten,

was die Union brauche.

Röttgen begrüßte es, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel sich aus dem

Kandidatenrennen heraushält. “Dass sie sich in den Wettbewerb um den Vorsitz

nicht einmischt, ist genau richtig.” Sollte er Parteichef werden, werde er eine

Frau zur Generalsekretärin machen. Die Union habe engagierte und qualifizierte

Frauen und müsse dafür sorgen, “dass sie weiter in vorderster Reihe sichtbar

bleiben”, so Röttgen.

