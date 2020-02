Röttgen legt bei Machtanspruch nach: “Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur gehören zusammen”

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen will im Fall einer

Wahl zum Vorsitzenden auch Kanzlerkandidat der CDU werden. “Parteivorsitz und

Kanzlerkandidatur gehören zusammen”, sagte Röttgen der Düsseldorfer “Rheinischen

Post” und dem Bonner “General-Anzeiger” (Donnerstag). “Es kann den Vorsitz

nicht ohne den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur geben”, betonte der

54-Jährige. Röttgen drang erneut auf eine schnelle Lösung der Machtfrage in der

CDU. “Es sollte einen Sonderparteitag deutlich vor der Sommerpause geben,

spätestens im Juni, besser noch im Mai.” Zugleich wiederholte er seine Forderung

nach einem Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz. “Ich war schon immer und

bin auch jetzt für eine Mitgliederbefragung, und die ist auch möglich, ohne dass

sich die Entscheidung weit hinausschiebt”, sagte Röttgen. Er forderte seine

Konkurrenten zu einer offenen Positionierung auf. “Jeder andere Ansatz, erstens

zu taktieren, zweitens es nicht inhaltlich politisch zu begründen, und drittens

irgendetwas zu tun, was hinter verschlossenen Türen stattfindet, kann doch

diesem notwendigen Anspruch, die personelle und inhaltliche Erneuerung zu

verwirklichen, nicht gerecht werden.”

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4525051

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell