Röttgens Coup

Norbert Röttgen ist mit seiner Kandidatur für den CDU-Vorsitz

ein Überraschungs-Coup gelungen. Er will, er kann – das war seine Botschaft.

Aber wird er auch? In der CDU hat sich Röttgen damit wenig neue Freunde gemacht.

Viele hatten sich darauf eingestellt, in Hinterzimmern oder den Gremien die

Macht untereinander auszudealen. Diese Pläne durchkreuzt Röttgen, indem er die

inhaltliche Ausrichtung der Partei in den Vordergrund stellt. Es wird schwer für

seine Konkurrenten jetzt noch zu sagen: Erst die Person, dann reden wir auch mal

konkreter über den künftigen Kurs. Der Talkshow-gestählte Röttgen hat seinen

Auftritt geschickt inszeniert. Kurze, klare Botschaften, leidenschaftlich, aber

seriös vorgetragen – und ohne einen Anflug von Rachegelüsten gegenüber Angela

Merkel. So kann man die Partei und die Öffentlichkeit auf Dauer durchaus hinter

sich bringen. Der Kampf um die Macht in der CDU hat eine neue Dramatik und

Dynamik – weitere Überraschungen nicht ausgeschlossen.

