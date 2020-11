Rohde&Schwarz installiert und testet 5G-Campusnetze im eigenen Werk, um Industrie 4.0-Anwendungsfälle zu erkunden

Rohde & Schwarz hat im bayerischen Teisnach ein 5G-Campusnetz installiert, um die Möglichkeiten und Vorteile von Industrie 4.0 im dortigen eigenen Werk zu nutzen. Die private 5G-Netzinfrastruktur, die eine Performance in Industriequalität bietet, basiert auf der Nokia Digital Automation Cloud (DAC). Beide Unternehmen beteiligen sich an Messungen des 5G-Campusnetzes, wobei zur Optimierung des Netzbetriebs und der Performance Messgeräte von Rohde & Schwarz zum Einsatz kommen. Ein wichtiger Grund für das Projekt war für Rohde & Schwarz die Möglichkeit, im firmeneigenen Werk wertvolle Erfahrungen und Einblicke in den privaten 5G-Netzbetrieb zu gewinnen und die Implementierung zu optimieren.

Die hohe Übertragungskapazität, Reaktionsschnelligkeit und Flexibilität von 5G ermöglicht verschiedene neue Echtzeit-Anwendungsfälle sowie private drahtlose Netzwerke für Smart Factories. Da 5G-Anwendungsfälle hohe Anforderungen an die Abdeckung, Latenz und Zuverlässigkeit stellen, kann die Implementierung für Netzplaner und Betreiber herausfordernd sein. Rohde & Schwarz verfügt über ein breites Portfolio an Testlösungen für drahtlose Netzwerke für Industrie 4.0-Anwendungsfälle. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen ein eigenes Campusnetz aufgebaut, als Wegbereiter einer künftigen Smart Factory. Auf diese Weise kann Rohde & Schwarz Fertigungsabläufe optimieren und dabei die hauseigenen Testlösungen validieren.

Anfang Juli 2020 wurde an dem deutschen Rohde & Schwarz-Produktionsstandort ein privates drahtloses 5G Non-Standalone-(NSA)-Netzwerk auf Basis der flexiblen und skalierbaren DAC-Lösung von Nokia eingerichtet. Der Aufbau umfasst 5G-gNodeBs im NSA-Modus, die das Frequenzband n78 nutzen und durch LTE als Anker im Frequenzband 40 ergänzt werden. Das Indoor-Netzwerk deckt eine Fläche von etwa 1.500?m2 ab. Beide Unternehmen nutzen Lösungen aus dem Portfolio von Rohde & Schwarz Mobile Network Testing für Standortabnahme- und Abdeckungstests, um eine leistungsstarke Netzqualität sicherzustellen. Zu den eingesetzten Geräten gehören der R&S?FPH Handheld-Spektrumanalysator, der R&S?TSMx6 Scanner, der Smartphone-basierte QualiPoc Android Netzwerkoptimierer und die R&S?5G Site Testing Solution.

Mit der Installation des 5G-Campusnetzes im Werk Teisnach gewinnt Rohde & Schwarz wertvolle Einblicke in 5G-Abdeckungstests sowie die Kapazität und Konfigurationsparameter in einer realen Fabrikumgebung. Rohde & Schwarz möchte die Erkenntnisse aus diesem Pionierprojekt nutzen, um das eigene Messtechnik-Portfolio weiter zu verbessern und Kunden bei der Einführung und Optimierung ihrer eigenen Campusnetze zu unterstützen. Darüber hinaus bereitet das Unternehmen seine Produktionsstätte auf die Zukunft vor, indem es die Weichen für Industrie 4.0-Konzepte wie fahrerlose Transportfahrzeuge (Automated Guided Vehicle, AGV) und moderne Robotik stellt.

Wie Fabriken dank Testen intelligent werden

5G ermöglicht schnellere und sicherere Betriebsabläufe und sorgt mit neuen Funktionen für mehr Effizienz in der industriellen Fertigung. Die neue Technologie sorgt jedoch auch für zusätzliche Komplexität und stellt hohe Leistungsanforderungen an das Netzwerk. Insbesondere Industrie 4.0-Anwendungen stellen im Hinblick auf Latenz, Zuverlässigkeit und Sicherheit spezielle Anforderungen an die Kommunikationstechnik.

Um in einer Smart Factory eine hochzuverlässige drahtlose Konnektivität sicherzustellen, sind die folgenden Testphasen von entscheidender Bedeutung: Die Vorbereitung der Netzbereitstellung und Spektrumbereinigung zur Sicherstellung einer sauberen HF-Umgebung innerhalb der Fabrik, Abnahmeprüfungen für die installierte Netzwerkinfrastruktur sowie Abdeckungs- und Performancetests. Darüber hinaus empfiehlt es sich, die Servicequalität rund um die Uhr zu überwachen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Tests zu bestätigen. Rohde & Schwarz Mobile Network Testing stellt die nötigen Tools für jede dieser Phasen bereit. Genaue und aussagekräftige Tests zur Vorbereitung, zur Errichtung und zum Betrieb der Smart Factory ermöglichen eine schnellere Inbetriebnahme, effiziente Nutzung der Netzwerkressourcen und frühzeitige Aufdeckung von Problemen.

Weitere Informationen zu Testlösungen von Rohde & Schwarz für die Smart Factory finden sich unter: https://www.rohde-schwarz.com/mnt/smart-factory

Rohde & Schwarz ist ein führender Lösungsanbieter in den Geschäftsfeldern Messtechnik, Broadcast- und Medientechnik, Aerospace | Verteidigung | Sicherheit sowie Netzwerke und Cybersicherheit. Mit seinen innovativen Produkten der Kommunikations-, Informations- und Sicherheitstechnik unterstützt der Technologiekonzern professionelle Anwender aus Wirtschaft und hoheitlichem Sektor beim Aufbau einer sicheren und vernetzten Welt. Zum 30. Juni 2020 betrug die weltweite Zahl der Mitarbeitenden rund 12.300. Der unabhängige Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019/2020 (Juli bis Juni) einen Umsatz von 2,58 Milliarden Euro. Der Firmensitz ist München. Das internationale Geschäft wird in mehr als 70 Ländern über Tochterfirmen betrieben. In Asien und Amerika steuern regionale Hubs die Geschäfte.

R&S? ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.