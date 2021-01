Rohde&Schwarz liefert erste IMS-Testfälle für PTCRB-validierte 5G NR-Protokollkonformität

Rohde?&?Schwarz hat heute die ersten validierten IMS-Konformitätstestfälle für 5G?NR angekündigt, die für Zertifizierungstests nach PTCRB verwendet werden können. Dieser Erfolg ebnet den Weg für 5G?IMS-Konformitätstests. Bereits 2008 konnte Rohde?&?Schwarz die branchenweit ersten Validierungen von IMS-Testfällen durchführen. Seitdem hat das Unternehmen seine führende Position bei LTE-Konformitäts- und Netzbetreiber-Abnahmetests sowie bei 5G?IMS-Tests für Netzbetreiber behauptet.?

Um die Interoperabilität in verschiedenen Mobilfunknetzen zu gewährleisten, müssen Mobilfunkgeräte von Testlabors zertifiziert werden, die entweder von der GCF oder dem PTCRB akkreditiert sind. Diese Zertifizierung ist obligatorisch für alle Mobilfunkgeräte, um von den Netzbetreibern akzeptiert zu werden. Teil dieser Zertifizierung sind Tests für das IP Multimedia Subsystem (IMS).

Rohde?&?Schwarz bietet eine umfassende Lösung für Konformitätstests auf Basis des bewährten R&S?CMW500 Wideband Radio Communication Tester. In Verbindung mit dem R&S?CMX500 Radio Communication Tester können alle Testsysteme für 5G?NR aufgerüstet werden. Die R&S?CMX-KC621X Softwareoption erweitert den R&S?CMX500 um die validierten 5G?IMS-Testfälle.

