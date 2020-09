Rohde&Schwarz stellt Bandbreiten-Upgrades für ausgewählte Oszilloskope ohne Aufpreis zur Verfügung

Die Bandbreite ist die wichtigste Eigenschaft eines Oszilloskops. Um Entwicklungsingenieure bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger Design-Herausforderungen zu unterstützen, bietet Rohde & Schwarz eine attraktive Aktion für ausgewählte Oszilloskop-Modelle: Beim Kauf eines R&S?RTO2000 oder R&S?RTP können Kunden jetzt ohne zusätzliche Kosten die Bandbreite erweitern.

Rohde?&?Schwarz, führender Hersteller von High-End-Messtechnik, stellt eine neue Aktion für sein Oszilloskop-Portfolio vor: Beim Kauf eines Vierkanal-Modells des R&S?RTO2000 oder R&S?RTP Oszilloskops können Kunden jetzt ohne Aufpreis auf die nächste Bandbreitenstufe erweitern und dabei bis zu 20.000?Euro sparen.

Eine ausreichend große Messbandbreite ist für die Entwicklung modernster Elektronik unerlässlich ? insbesondere angesichts der Nachfrage nach immer schnelleren Kommunikationsgeräten. Die frühzeitige Erweiterung auf eine höhere Bandbreite stellt daher eine zukunftssichere Investition für die Herausforderungen von morgen dar.

Taehoon Kim, Leiter des Fachgebiets Oszilloskope bei Rohde?&?Schwarz, betont: ?Wir wissen, dass eine ausreichende Bandbreite bei allen Oszilloskop-Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist. Indem wir unseren Kunden mit einem neuen Oszilloskop zusätzliche Bandbreite zur Verfügung stellen, wollen wir ihre Innovationskraft für laufende und kommende Projekte stärken.?

Das Angebot ?Boost your bandwidth? ist bis zum 31. Dezember 2020 weltweit von Rohde & Schwarz erhältlich. Weitere Informationen finden sich unter: http://www.rohde-schwarz.com/bandwidth-upgrade

Rohde & Schwarz ist ein führender Lösungsanbieter in den Geschäftsfeldern Messtechnik, Broadcast- und Medientechnik, Aerospace | Verteidigung | Sicherheit sowie Netzwerke und Cybersicherheit. Mit seinen innovativen Produkten der Kommunikations-, Informations- und Sicherheitstechnik unterstützt der Technologiekonzern professionelle Anwender aus Wirtschaft und hoheitlichem Sektor beim Aufbau einer sicheren und vernetzten Welt. Zum 30. Juni 2019 betrug die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund 12.100. Der unabhängige Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 (Juli bis Juni) einen Umsatz von 2,14 Milliarden Euro. Der Firmensitz ist München. Das internationale Geschäft wird in mehr als 70 Ländern über Tochterfirmen betrieben. In Asien und Amerika steuern regionale Hubs die Geschäfte.

