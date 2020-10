Rohde&Schwarz und VIAVI vertiefen Entwicklungskooperation, um ihre 5G-Testportfolios voranzutreiben

Die Messtechnikspezialisten Rohde?&?Schwarz und VIAVI Solutions kooperieren, um die korrekte Implementierung ihres jeweiligen Test Equipments für 5G?NR und LTE zu verifizieren. Durch diesen Austausch leisten die beiden Unternehmen einen Beitrag, die Markteinführung von 5G?NR-Produkten ihrer Kunden zu beschleunigen. Die Verifizierung geschieht auf Basis der R&S?CMX500 5G?NR-Tester Plattform von Rohde?&?Schwarz und des TM500-Netzwerktesters für die Emulation von Teilnehmergeräten (UE) von VIAVI.

Bei der 5G?NR-Technologie kommen verschiedene Funktionen und komplexe Algorithmen zum Einsatz. Für Endgerätehersteller ist es daher unerlässlich, 5G-Mobilfunkgeräte vor der Markteinführung ausgiebig zu testen. Die gründliche Validierung des standardisierten Koexistenzverfahrens ist für den Erfolg der 5G?Technologie entscheidend. Dieses Anliegen bildet die Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Rohde?&?Schwarz und VIAVI. Die beiden Unternehmen haben im vergangenen Jahr gemeinsam die Integration von 5G-Funktionen vorangetrieben. Die Kooperation reicht von HF-Performance-Tests über die Verifizierung des Protokollstacks bis hin zu Tests des maximalen IP?Datendurchsatzs. Somit können die Kunden von Rohde?&?Schwarz und VIAVI wie beispielsweise Chipsatz- und Gerätehersteller, Netzbetreiber und Testhäuser sowie Anwender aus dem Bereich Netzwerkinfrastruktur optimal unterstützt werden.

Kern der Kooperation zwischen Rohde?&?Schwarz und VIAVI ist es, gleichzeitig neue 3GPP 5G?NR-Funktionen in ihren Testlösungen zu implementieren und die damit verbundenen Integrationsherausforderungen zu verstehen. Bei der Entwicklung einer neuen Funktion ist virtuelles Testen eine Option. Letztendlich benötigt man zu deren Verifizierung jedoch ein Endgerät. Eine flexible Alternative zur Verwendung eines tatsächlichen Geräts bildet die Kombination aus dem R&S?CMX500 von Rohde?&?Schwarz als Netzwerkinfrastruktur-Emulator und dem TM500 UE?Emulator von VIAVI. Auf diese Weise können beide Unternehmen ihr Ziel erreichen, ihren Kunden zeitnah eine stabile und ausgereifte 5G?3GPP-Funktionsabdeckung zu bieten.

Mit den Testlösungen lassen sich komplexe 5G-Signalisierungsfunktionen für den NSA-Modus oder SA-Modus im FR1-Band testen. Dazu gehören Funktionen wie DSS (Dynamic Spectrum Sharing), Kombinationen von LTE?Advanced und 5G?NR Carrier Aggregation sowie Over-the-Air (OTA)-Tests, aber auch die Verifizierung von breitbandigen Tests im FR2-Spektrum.

Der regelmäßige Erfahrungsaustausch zwischen den Entwicklungsteams beider Firmen bildet die Grundlage für eine starke Partnerschaft. Die gemeinsame Nutzung von Wissen und Erkenntnissen trägt dazu bei, dass Kunden die Einführungszeiten ihrer Produkte verkürzen können. Charl Cilliers, Vice President of Engineering bei VIAVI, erklärt: ?Für unsere Kunden hat die Produkteinführungszeit oberste Priorität. Unsere Zusammenarbeit mit Rohde & Schwarz ermöglicht es uns, neue 3GPP-Funktionen zu einem viel früheren Zeitpunkt funktionell zu testen und einzuführen. Damit beschleunigen wir die technische Entwicklung und können so unsere Kunden unterstützen. Einer der Erfolgsfaktoren der Partnerschaft ist das 5G-Test-Portfolio von Rohde?&?Schwarz ? zusammen mit der umfangreichen Erfahrung unserer beiden Unternehmen auf dem Gebiet der Drahtlostechnologien.?

Christoph Pointner, Senior Vice President für Mobilfunktester bei Rohde?&?Schwarz, kommentiert: ?Rohde?&?Schwarz freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit VIAVI, einem führenden Anbieter von Netzwerktestausrüstung. Wenn zwei bedeutende Messtechnikspezialisten ihr Fachwissen für ein gemeinsames Projekt bündeln, kommen die Ergebnisse beiden Unternehmen und auch allen Kunden im Bereich der Netzwerk- und UE-Tests zu Gute.?

Weitere Informationen über Wireless-Testlösungen von Rohde?&?Schwarz finden sich unter: www.rohde-schwarz.com/wireless.

VIAVI Solutions

VIAVI ist ein globaler Anbieter von Netzwerktest-, Überwachungs- und Sicherungslösungen für Kommunikationsdienstleister, Unternehmen, Hersteller von Netzwerkgeräten, Behörden und den Avionik-Bereich. Wir helfen unseren Kunden, die Leistungsfähigkeit von Geräten, Automatisierung, Intelligenz und Virtualisierung zu nutzen, damit sie das Netzwerk im Griff haben. VIAVI ist auch führend bei Lichtmanagementlösungen für 3D-Sensor-, Fälschungsschutz-, Unterhaltungselektronik-, Industrie-, Automobil- und Verteidigungsanwendungen.

Rohde & Schwarz ist ein führender Lösungsanbieter in den Geschäftsfeldern Messtechnik, Broadcast- und Medientechnik, Aerospace | Verteidigung | Sicherheit sowie Netzwerke und Cybersicherheit. Mit seinen innovativen Produkten der Kommunikations-, Informations- und Sicherheitstechnik unterstützt der Technologiekonzern professionelle Anwender aus Wirtschaft und hoheitlichem Sektor beim Aufbau einer sicheren und vernetzten Welt. Zum 30. Juni 2019 betrug die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund 12.100. Der unabhängige Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 (Juli bis Juni) einen Umsatz von 2,14 Milliarden Euro. Der Firmensitz ist München. Das internationale Geschäft wird in mehr als 70 Ländern über Tochterfirmen betrieben. In Asien und Amerika steuern regionale Hubs die Geschäfte.