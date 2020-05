Rohstoffe der Zukunft

Während der Corona-Krise ist interessanterweise der Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren stark zurückgegangen, nicht jedoch der Verkauf von Elektrofahrzeugen. Auch, so die Weltbank, wird extrem viel von diesen Rohstoffen für die Stromerzeugung und Energiespeicherung gebraucht werden. Denn die Nachfrage nach Rohstoffen für Klimaschutzmaßnahmen steigt enorm.

Auch bei einer hervorragenden Recyclingausbeute werden aufgrund des Wachstums Metalle wie etwa Kupfer knapp werden. Platin, Palladium und anderen PGM-Metallen wird ebenfalls eine Verknappung vorausgesagt. Diese Metalle werden in Katalysatoren verbaut, vor allem Verbrennungsmotoren nachgeschalteten. Durch die weltweite Verschärfung von Emissionsvorschriften wird die Nachfrage weiter angeheizt werden.

Platin und Palladium sind neben Gold das Geschäft von Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-isoenergy-sibanye-stillwater-skeena-resources-und-auryn-resources/ -. Mit Liegenschaften in den USA und in Südafrika gehört Sibanye-Stillwater zu den ganz Großen der Branche.

Für den Kupfernachschub sorgt Copper Mountain Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/copper-mountain-mining-aktualisierte-machbarkeitsstude-fuer-little-eva-projekt/ – mit seiner 75-prozentigen Beteiligung an der Copper Mountain Kupfermine in British Columbia. Rund 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent bringt die Mine jährlich hervor. Ein zweites Projekt von Copper Mountain Mining ist das Eva Kupferprojekt in Australien. Es befindet sich bereits in der Entwicklungsphase.

