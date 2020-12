Rohstoffe für grüne Energie

Bei der Olympiade 1964 in Tokio erregten noch elektronische Zeitmessung und ein Superschnellzug Aufsehen. Heute geht es um autonome Taxis und Roboter. Mit Solarstrom aus Wasser hergestellt, wird Wasserstoff-Technologie das olympische Feuer brennen lassen. Denn Klimaschutzziele gehören weltweit zu den zentralen Themen.

Wasserstoff lässt nicht nur Fahrzeuge fahren, sondern kann auch Strom und heißes Wasser für Eigenheime liefern. Ein Rohstoff, den die neue Technologie braucht, ist Platin. Denn der nötige Katalysator beinhaltet Platin.

Dieses zukunftsweisende Metall hat beispielsweise Sibanye-Stillwater (www.sibanyestillwater.com) – https://www.youtube.com/watch?v=BHb5SLrbq8s&t=19s – in seinen großen Platin- und Palladiumprojekten in Südafrika und in den USA. Gleichzeitig gehört die Gesellschaft zu den großen Goldproduzenten.

Eine andere Technologie, die bereits weiter in der Entwicklung ist, ist die Elektromobilität. Vorangetrieben mit staatlichen Förderungen, steigt die Zahl der Elektrofahrzeuge, die die Straßen bevölkern. Von den im Oktober 2020 zugelassenen 274.303 Autos waren 23.159 elektrisch, immerhin 8,4 Prozent Marktanteil. Und das sind etwa fünfmal mehr als im Oktober 2019 in Deutschland.

Die Elektro-Autos fahren mit Lithium-Ionen-Batterien. Diese brauchen für eine hohe Energiedichte das begehrte Lithium. Dieses besitzt etwa Millennial Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=kbrvxtoHl7c&t=5s – in seinen Projekten, die mit bester Batteriequalität punkten. In Argentinien befinden sich die zwei Lithium-Projekte des Unternehmens.

