ROI in PIM-Projekten: Welchen Beitrag kann ein PIM-System zum Unternehmenserfolg leisten-

Der Return-on-Investment (ROI) beschreibt mitunter eine der wichtigsten Kennziffern zur Ermittlung der Relation zwischen Investition und tatsächlichem Gewinn. Entscheidend hierfür ist, ob die jeweilige Einzelinvestition den Unternehmenserfolg effizient steigern kann.

Einen großen Wettbewerbsvorteil bietet hier die Investition in ein Product Information Management (PIM)-System, da qualitativ hochwertige Produktdaten im Informationswettkampf auf dem Markt über den Kundenkauf entscheiden. Die manuelle Pflege der Produktdaten ist hierbei nicht nur kosten- und zeitintensiv, sondern darüber hinaus anfällig für Fehlerquellen. Durch PIM-Systeme werden alle Produktinformationen an einem Single Point of Truth gesammelt, die wiederum schnell in verschiedene Kanäle ausgespielt werden können, wodurch nachhaltig Ressourcen eingespart werden.

Vorteile durch PIM-Systeme

Die enorme Verkürzung des Time-to-market, die Vermeidung von kostspieligen Fehlern, das kontrollierte und strukturierte Ausspielen von Produktdaten in gleichbleibender Qualität ? sind nur einige von vielen Vorteilen, durch die sich die Investition in ein PIM-System sehr schnell rechnet. Darüber hinaus ermöglicht eine intelligente Datenorganisation strukturierte und vollständige Produktdaten, wodurch die Konversionsrate steigt und gleichzeitig die Retourenquote sinkt. Die Prozessautomatisierung trägt so entscheidend zum Unternehmenserfolg bei.

