Roland Erdrich GmbH verwaltet CAD- und CAM-Daten mit keytech

Seit über vier Jahrzehnten fertigt die Roland Erdrich GmbH anspruchsvolle Dreh- und Frästeile. Viele Marktführer gehören zum Kundenkreis der CNC-Spezialisten aus Oppenau. Ganz aktuell liefert die Erdrich GmbH die entscheidende Baugruppe zur Luftstromerzeugung für einen Beatmungsgerätehersteller. Wertvolle Unterstützung in der Konstruktion und Fertigung erhält Erdrich von keytech PLM zur Verwaltung der Daten aus SOLIDWORKS und SolidCAM.

Die Roland Erdrich GmbH ist ein innovatives Familienunternehmen mit 150 Mitarbeitern. 1974 von Roland Erdrich gegründet, setzt das Unternehmen in bester Schwarzwälder Feinwerktechnik-Tradition auf hochpräzise Fertigung mittels CNC-Maschinen. Das Kundenportfolio ist sehr breit und erstreckt sich nahezu über alle Branchen. Allen gemeinsam sind die hohen Anforderungen an die Präzisionsteile. Mit 55 CNC-Bearbeitungsmaschinen und den Bearbeitungsarten Drehen, Fräsen und Dreh-Fräsen bietet die Erdrich GmbH eine beachtliche Leistung in der Produktionskapazität.

Mehr als nur Teile

Steve Erdrich leitet gemeinsam mit seinem Bruder Ken und seiner Schwester Nelly das Unternehmen in der zweiten Generation. Er ist verantwortlich für die Produktion: ?Mit Produktionskapazität allein ist es nicht getan. Uns zeichnet die Verlässlichkeit bei Lieferterminen in Verbindung mit kompromissloser Qualität aus. Außerdem sind wir in der Lage, mehr als nur maschinenfertige Teile zu liefern. Wir bearbeiten, reinigen und beschriften die Oberflächen montagefertig oder liefern sogar die gesamte Baugruppe aus. Die dazugehörige Beschaffungs- und Lieferkette decken wir zuverlässig ab.?

Komplexe Verknüpfungen

Die Bandbreite der Kunden erfordert eine hohe Flexibilität, da die Stückzahlen stark schwanken. Prozessoptimierung gehört daher zur besonderen Stärke der Erdrich GmbH. Automatisierung in der Produktion, kurze Rüstzeiten und modernste Software zur Planung und Verwaltung sind der Schlüssel zur Optimierung der Abläufe. Eine besondere Herausforderung stellt die Verwaltung und Zuordnung der Vorrichtungen dar. Ein Teil kann auf mehreren Vorrichtungen laufen und eine Vorrichtung kann für mehrere Teile eingesetzt werden. Die Vorrichtungen bestehen wiederum aus mehreren Einzelteilen, die ihrerseits wieder in anderer Konfiguration in anderen Vorrichtungen vorkommen. Die Verknüpfungen dieser vielfältigen Beziehungen ließen sich mit herkömmlichen Methoden nur kompliziert darstellen.

Referenzen überzeugen

Mit diesem Ursprungsgedanken machte sich Steve Erdrich auf die Suche nach einer Lösung. Ein Geschäftsfreund riet ihm zu keytech PLM. Sie selbst würden dies bereits jahrelang erfolgreich in der Konstruktionsdatenverwaltung einsetzen. Die Roland Erdrich GmbH verfügt in der Konstruktion über sechs Arbeitsplätze SOLIDWORKS für den Vorrichtungsbau und vier Arbeitsplätze SolidCAM zur Arbeitsvorbereitung. Deshalb wurde noch eine weitere, SOLIDWORKS-spezifische PLM-Software in Erwägung gezogen. ?Wir mussten aber schnell feststellen, dass diese Lösung im Vergleich zu keytech nur sehr kurz gegriffen ist. Wie mächtig keytech tatsächlich ist, erleben wir heute im täglichen Einsatz und haben noch lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.? Ein Referenzbesuch bei der Firma BENZ GmbH Werkzeugsysteme in Haslach brachte dann die nötige Sicherheit für den Start mit keytech.

Arbeitsvorbereitung optimiert

SolidCAM verwendet PRZ-Dateien. Diese, in einer komprimierten CAM-Datei enthaltenen Informationen, geben Auskunft über alle Bauteile und die entsprechende Maschinenprogrammierung. ?Die besondere Stärke von keytech besteht für uns darin, dass nicht nur die SOLIDWORKS Einzelteile der Baugruppe mit der dazugehörigen Vorrichtung präsent sind, sondern gleich auch die passende SolidCAM-Datei für die CNC-Maschine?, erklärt Steve Erdrich. ?Sobald jetzt eine Teilenummer eingegeben wird, erscheint sofort in keytech eine visuelle Darstellung des SOLIDWORKS-Modells. Darüber hinaus wissen wir mit einem Blick, zu welcher Vorrichtung das Teil gehört, was noch auf dieser Vorrichtung an Aufträgen läuft und welche aktuelle PRZ-Datei zur Programmerzeugung die Richtige ist. Wenn ich heute etwas suche, weiß ich, wie ich es finden kann. Die Detailfilterung der Suchkriterien in keytech ist hervorragend. Man erkennt direkt den aktuellen Stand bzw. den freigegebenen Stand.?

Wildwuchs beseitigt

Mit einem Schlag wurde so der Gordische Knoten gelöst und die komplexen Verknüpfungen zwischen Vorrichtung, Teil und Maschinendaten sind mit keytech transparent geworden. Änderungen in SOLIDWORKS registriert keytech und passt automatisch die jeweilige SolidCAM PRZ-Datei an. Der Wildwuchs an Windows-Ordnern in der Konstruktion wurde abgelöst von keytech durch klare Zuordnungen und eindeutige Versionierungen. Zukünftig möchte Geschäftsführer Steve Erdrich vermehrt auf keytech setzen: ?Derzeit sind wir gerade dabei, die Artikeldaten für Roh-, Fertig-, Zukauf- und Normteile aus dem ERP mit keytech abzugleichen. Sobald dies abgeschlossen ist, wird keytech PLM eine weitere Belebung bei uns erfahren.?

Vielseitiges keytech

Die dazugehörige Schnittstelle für das ERP WINCARAT von Sage ist bei der Erdrich GmbH selbst programmiert worden. ?Wir verfügen über zwei Software-Programmierer. keytech hat uns hier voll unterstützt mit entsprechender Schulung und offenen Zugängen zur Schnittstellenprogrammierung. Die Schnittstelle funktioniert bidirektional, d. h. sobald ein Artikel in keytech oder in WINCARAT angelegt wird, gleichen sich die Systeme selbstständig ab. Jetzt geht es an die Dokumentenverwaltung. Mit den keytech DMS-Funktionen können wir uns von den Windows-Ordnerstrukturen lösen. Dokumente, die nachverfolgbar und versioniert sein müssen, mit Informationen darüber, wer was wann geändert hat lassen sich so leichter verwalten. Gleichzeitig werden mögliche Fehlerquellen unterbunden. Hier benötigen wir aber noch etwas Zeit und Ressourcen für die Umsetzung.?

Richtige Entscheidung

Rückblickend ist Steve Erdrich mehr als zufrieden mit der Entscheidung für keytech: ?Die Projektierung von keytech zur Einführung des Systems war sehr gut, wir bauen die Nutzung von keytech systematisch aus und sehen uns hier bestens aufgestellt.? Großes Aufatmen also bei der Darstellung von Verknüpfungen und der optimalen CAD/CAM-Datenverwaltung für effizientes Arbeiten mit keytech.

Über Roland Erdrich GmbH

Durch die Spezialisierung auf die Herstellung von hochwertigen CNC-Drehteilen, Frästeilen, sowie auf die Montage von kompletten Baugruppen, sowie die Fokussierung auf die Kernkompetenzen Drehen, Fräsen, Dreh-Fräsen und Montieren ist Roland Erdrich GmbH der ideale Ansprechpartner auch bei schwierigsten Aufgabenstellungen in diesem Bereich.

Mit 150 Mitarbeitern und mehr als 55 CNC-Bearbeitungsmaschinen fertigt die Roland Erdrich GmbH seit mehr als 40 Jahren ein anspruchsvolles Teilespektrum für größtenteils langjährige Kunden, von denen ein erheblicher Teil zu den Marktführern ihrer Branche zählen.

Durch den umfangreichen und differenzierten Maschinenpark können hohe Kapazitäten für ein breites Teilespektrum zur Verfügung gestellt werden.

Die 1993 gegründete keytech Software GmbH gehört heute zu den führenden Anbietern von Product Lifecycle Management-Systemen.

Der Schlüssel für eine erfolgreiche Einführung einer Product Lifecycle Management Technologie ist die Art und Weise der Implementierung, die Erfahrung des Partners und eine marktbewährte Software.

Wir agieren international mit Kunden überall in der Welt und blicken auf nun mehr 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Product Data Management und Product Lifecycle Management Systemen zurück. Wir verstehen uns darauf, Engineering und Geschäftsprozesse zu verbinden und haben bis heute mehr als 800 erfolgreiche Implementierungen bei unseren Kunden durchgeführt.

Unser Motto: “Think Big, Start Small”

Modularität und Skalierbarkeit unseres Produktes, gepaart mit der ausgewiesenen Expertise des keytech Teams, sorgen dafür, dass der Kunde bei der Umsetzung des Product Lifecycle Management Gedankens immer den richtigen Schritt zur richtigen Zeit durchführt. Wir pflegen eine langfristige und intensive Kooperation mit unseren Kunden und unterstützen sie dabei, das System in alle Geschäftsbereiche hinein zu entwickeln. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.keytech.de