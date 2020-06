Rooom AG digitalisiert die Investordays Thüringen 2020

Mit den Investor Days Thüringen findet am 16. Juni wieder eines der größten Start-Up Events Deutschlands statt ? diesmal international und vor allem auch digital. Neben 19 Online Live Pitches werden sich 50 Start-Ups auch auf einem interaktiven Messegelände vorstellen, das von der Jenaer rooom AG zur Verfügung gestellt wird. Die virtuelle Innovationsarena soll auch ohne direkten Kontakt eine lebendige Vernetzung zwischen Firmen und Investoren möglich machen.

Vom Gewinner zum Unterstützer

Vor zwei Jahren gewann Start-Up Gründer Hans Elstner mit der Jenaer rooom AG sowohl den Jury-Preis als auch den Publikumspreis für sein damals frisch gegründetes Unternehmen. Neben einer Siegerprämie gewann das Start-Up vor allem auch viele wertvolle Kontakte zu Kunden und späteren Partnern. Nun wird das 3D-Unternehmen andere Start-Ups mit der virtuellen Innovationsarena unterstützen. ?Die Investor Days waren für die rooom AG ein wichtiger Schritt hin zu wertvollen Kontakten und steigender Bekanntheit. Dass wir nun zwei Jahre später andere Start-Ups dabei unterstützen können, ähnliche Weichen zu ihrem Erfolg zu stellen, ist ein sehr schönes Gefühl.?, äußerst sich Hans Elstner.

Die virtuelle Innovationsarena ? digital vernetzen

Übertragen werden die Investor Days live aus dem Kindermedienzentrum in Erfurt. Dort werden Christiane Kilian von der STIFT sowie Karin Rabe und Katja Butzmann von der bm|t die Veranstaltung eröffnen und moderieren. Zudem wird auch Hans Elstner, CEO der rooom AG, kurz darüber sprechen, welche wichtige Rolle die Investordays für die Entwicklung seines Start-Ups gespielt haben.

Am ersten Event-Tag stellen 19 ambitionierte deutsche und internationale Start-Ups ihre Konzepte auf der Online-Pitch-Bühne vor und kämpfen um Geld- und Sachpreis. Zwischen den Pitches, also den kurzen Unternehmenspräsentationen, können alle Teilnehmer die virtuellen Messestände der verschiedenen Start-Ups besuchen und Kontakte knüpfen. An den Ständen werden die Besucher von personalisierten Avataren begrüßt. Visitenkarten können per Mausklick aufgerufen werden, Broschüren liegen zum virtuellen Blättern bereit und auch Videos können angeschaut werden. Außerdem sind dank Live-Chats auch ohne direkten Kontakt lockere Gespräche möglich.

Am zweiten Veranstaltungstag werden 15 innovative Tech-Wachstumsunternehmen ihr Geschäftsmodell potenziellen Investoren digital präsentieren. Hier werden auch Hans Elstner und sein CTO Hendrik Lober sich mit einem Pitch beteiligen.

Die rooom AG bietet die Komplettlösung für 3D, Virtual Reality und Augmented Reality. Die Plattform unterstützt die gesamte Prozesskette von der Erstellung über die Verarbeitung bis hin zur Veröffentlichung von 3D Inhalten. Erleben Sie wie Objekte und ganze Räume online zum Greifen nah und von allen Seiten darstellbar werden.