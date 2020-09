Rooom AG in Top 10 der am schnellsten wachsenden Startups Deutschlands

Wie steht es eigentlich um die deutsche Gründerszene und welche Rolle spielt Thüringen dabei? Einen Einblick gewährt das monatlich erscheinende Ranking?der Top 100 der am schnellsten wachsenden Startups in Germany, herausgegeben von GlassDollar. Dort findet sich auf einem beachtenswerten Platz 10 die rooom AG aus der Lichtstadt Jena, dicht gefolgt von bekannten Startups wie Taxfix oder air up.

Nach welchen Kriterien wird bewertet?

Anders als in anderen Rankings geht es bei den Top 10 der am schnellsten wachsenden Startups Deutschlands nicht allein um Umsatz und Gewinn. Viel mehr fließen in das Ranking Faktoren wie die Anzahl an Neueinstellungen und die Followerzahlen in den sozialen Medien mit ein. So ergibt sich jeden Monat aufs Neue ein realistisches Bild davon, welche Unternehmen sich gerade stark im Wachstum befinden. Die Daten dafür stammen unter anderem aus dem Handelsregister, von LinkedIn und von den Unternehmenswebseiten.

Die rooom AG stellt aufgrund stetig wachsender Auftragsvolumen seit mehreren Monaten fortlaufend neue Mitarbeiter ein. Diese Entwicklung ist maßgeblich auf den Einfluss der Pandemie zurückzuführen, denn die Digitalbranche boomt. Lösungen für digitale Events, virtuelle Touren durch Museen, Firmen-Showrooms und Online-Produktpräsentationen in 3D sind genau das, was die Wirtschaft auch unter Corona-Auflagen lebendig halten kann.

Wo wachsen Startups gerade am schnellsten?

Wie wäre es anders zu vermuten: Mit 39 Startups in der Top 100 stellt die Hauptstadt Berlin über ein Drittel der gesamten Bestenliste. Weiter 21 Startups stammen aus Bayern, wovon 17 allein in München sitzen. 12 weitere Unternehmen schaffen neue Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen und 10 wachsen und gedeihen in Hamburg. Damit allein sind schon 82 der 100 Top-Platzierungen vergeben. Unter den Übrigen haben es gerade einmal fünf Unternehmen aus den neuen Bundesländern in die Top 100 geschafft. Gleich zwei davon stammen aus der Lichtstadt Jena, die somit wieder einmal ihr Standing als wichtiger Technologie-Standort in Mitteldeutschland unter Beweis gestellt hat. Neben der rooom AG auf Platz 10 hat es hier auch das Nanotech Startup nonografi auf Platz 88 geschafft.

Die rooom AG bietet Businesskunden unzählige Möglichkeiten, um dreidimensionale Inhalte zu erstellen und zu präsentieren. Als 3D Komplettlösung deckt rooom dabei im Businessbereich die gesamte Prozesskette von der Erstellung von 3D Modellen, über die Bearbeitung dieser bishin zur Online-Präsentation ab – inklusive Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) Anwendungen.