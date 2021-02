Routemaster Capital Inc. gibt Namensänderung in DeFi Technologies Inc. und Ergebnisse der Hauptversammlung bekannt



TORONTO (Ontario), 26. Februar 2021. DeFi Technologies Inc. (vormals Routemaster Capital Inc.) (das Unternehmen oder DeFi Technologies) (NEO: DEFI, DE: RMJR) freut sich bekannt zu geben, dass die im Abstimmungsrundschreiben des Managements (Management Proxy Circular) vom 26. Februar 2021 für die Jahreshauptversammlung 2020 der Aktionäre von DeFiTechnologies (die Versammlung) aufgelisteten Kandidaten allesamt in das Board of Directors von DeFi Technologies gewählt wurden. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse für die Wahl der Board-Mitglieder auf der Versammlung am 26. Februar 2021 in Toronto (Ontario) sind nachstehend aufgeführt.

Kandidat Ja-StimmeEnthaltung

n en

% %

Daniyal 99,99 % 0,01 %

Baizak

Tito Ghand99,99 % 0,01 %

i

William 99,99 % 0,01 %

C.

Steers

Bernard 99,95 % 0,05 %

Wilson

DeFi Technologies freut sich auch bekannt zu geben, dass die Aktionäre des Unternehmens der Namensänderung des Unternehmens in DeFi Technologies Inc. zugestimmt haben. Die Umfirmierung steht in Verbindung mit seinem Übergang zu einem Unternehmen mit einem einzigen Geschäftszweck, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, eine führende Stellung in der dezentralen Finanzbranche aufzubauen.

Die Aktionäre haben auf der Versammlung auch der Ernennung des Wirtschaftsprüfers von DeFi Technologies und dem Aktienoptionsplan von DeFi Technologies zugestimmt. Auf der Versammlung waren 30,05 % aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von DeFi Technologies vertreten.

DeFi Technologies möchte überdies mit Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 18. Februar 2021 klarstellen, dass Herr Teeka Tiwari zum Executive Chairman des Advisory Board des Unternehmens und nicht zum Executive Chairman des Board of Directors von DeFi Technologies ernannt wurde.

Über DeFi Technologies Inc.:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Aktiva im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Wouter Witvoet

Chief Executive Officer

wouter@defiholdings.ca

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Wahl von Board-Mitgliedern, die Verfolgung von Investitionsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Investitionen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens – je nach Lage des Falles – erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!