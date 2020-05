RTI Webinare: Konnektivität von Elektrofahrzeugen, Landfahrzeugplattformen und DDS

Sunnyvale (USA)/München, Mai 2020 – Real-Time Innovations (RTI) organisiert zwei neue Webinare speziell für den europäischen Markt. Hier geht es um die Themen Konnektivität von Elektrofahrzeugen sowie Landfahrzeugplattformen in Kombination mit Software-Systemen und DDS. Sie finden zu europäischer Zeit um 15 Uhr CEST statt und sind im Anschluss on Demand verfügbar.

EMEA Webinar: How Do You Future-Proof Electric Vehicle Connectivity?

Wann? 16. Juni, 15 Uhr CEST (live)

Präsentiert von: Sara Granados Cabeza, PhD., Principal Field Application Engineer, RTI

Über dieses Webinar:

RTI betrachtet einige Schlüsselmerkmale einer modernen elektrischen und elektronischen Fahrzeugarchitektur, die gut auf die Anforderungen von morgen vorbereitet ist:

– Flexible Architektur zur Anpassung an sich ändernde Anforderungen

– Erweiterbares Datenmodell zur Akzeptanz neuer Funktionen

– Security nach Bedarf, abhängig von den Konnektivitätsanforderungen

– Einfache Integration in das Backend und vorhandene Technologien.

Zur Registrierung: https://www.brighttalk.com/webcast/18279/410776

EMEA Webinar: GVA and DDS: Lowering Cost and Driving Innovation in Land Vehicle Platforms

Wann? 18. Juni, 15 Uhr CEST (live)

Präsentiert von: Paul Tingey, Senior Field Application Engineer, RTI

Über dieses Webinar:

RTI untersucht die wichtigsten Aspekte der Generic Vehicle Architecture (GVA) und ihre Innovationskraft, wobei der Schwerpunkt auf der Softwarearchitektur liegt. Unter anderem geht es um folgende Themen:

– Ein Überblick über die Generic Vehicle Architecture

– Die Struktur des zugrunde liegenden Datenmodells (Land Data Model)

– Wie GVA DDS als Grundlage für eine standardbasierte Lösung nutzt

– Die Bedeutung und Vorteile der Datenzentrierung im GVA-Ansatz.

Zur Registrierung: https://www.brighttalk.com/webcast/18279/410782