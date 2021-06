Rundgänge durch die Ausstellung

Ab sofort bieten wir wieder Rundgänge durch die Ausstellung?The way out is the way in – Joachim Koester an.

Die Rundgänge finden jeden Sonntag um 15 Uhr statt.?

Die Kosten sind im Eintritt enthalten.

Anmeldung über mail@kunsthalle-mainz.de oder T +49 (0) 6131 126936. Restplätze vergeben wir kurzfristig vor Ort.

Joachim Koester

The way out is the way in

09/03/21?27/06/21

unterstützt duch / supported by

Kultursommer Rheinland-Pfalz

Könglich dänische Botschaft

Danish Arts Foundation