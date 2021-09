Russen Inkasso illegal oder legal?

Wie das Russen Inkasso weiß, lösen Schreiben eines Inkassounternehmens bei Empfängern oft Angst und Schrecken aus. Gerade, wenn es um kleinere offene Forderungen geht, stehen die Chancen gut, dass Schuldner schnell der Aufforderung nachkommen. Gemäß dem Russen Inkasso (ZAK) sieht das jedoch oftmals ganz anders aus, wenn es um hohe Summen ab fünfstelliger Zahl geht. Hier zeigt die Russen Inkasso Erfahrung, dass die Zahlungsmoral so gut wie nicht vorhanden ist und dass trotz mehrmaligen Aufforderungen Schuldner sich um die Begleichung winden. Nicht selten auch mit Tricks, an denen herkömmliche Inkassounternehmen und sogar Behörden scheitern. Das ist dann der Punkt, an dem das Russen Inkasso hinzugezogen wird. Mit subtilen Methoden schafft das Russen Inkasso selbst in schwierigen Fällen, das langersehnte Geld erfolgreich auf russische Art einzutreiben.

Wir wollten mehr zum Thema Moskau Inkasso und das Eintreiben auf russische Art wissen und haben das Russen Inkasso gefragt:

– Warum hat das Russen Inkasso einen schlechten Ruf?

– Ist der schlechte Ruf des Russen Inkasso gerechtfertigt?

– Ist das Russen Inkasso legal?

WARUM HAT DAS RUSSEN INKASSO EINEN SCHLECHTEN RUF?

Das Russen Inkasso (ZAK) betont, dass der schlechte Ruf schon allein durch die Bezeichnungen Russen Inkasso, Russisch Inkasso oder auch Geldeintreiben auf russische Art suggeriert wird. Viele Menschen verbinden mit Russland unfaire Bedingungen und harte Methoden im Umgang mit säumigen Zahlern. Hinzukommt, dass Mitarbeiter des ZAK Russen Inkasso eine kräftige, stämmige Statur haben. Dies hat aber einfach etwas mit dem Beruf an und für sich zu tun, erläutert das Russen Inkasso. Kein Mensch würde bei einem kleinen dünnen Mann auf die Idee kommen, die gestellten Forderungen ernst zu nehmen und die Schulden zu zahlen. Die Russen Inkasso Erfahrung hat gezeigt, dass das genauso wenig wirkungsvoll ist wie ein Blatt Papier mit der Bitte, doch bald den ausstehenden Betrag endlich zu begleichen. Es sei schon korrekt, dass der Name und die sportlichen Mitarbeiter das Klischee des harten russischen Geldeintreibers bedienen sollen, scherzt das Russen Inkasso. Viel wichtiger sei es aber, dass man als Mitarbeiter des Russen Inkasso gesundheitlich topfit und sportlich sein muss, damit man in der Lage ist, sich in brenzligen Situationen selbst verteidigen zu können. Denn auch hier bestätigt die Russen Inkasso Erfahrung, dass man sich nicht selten für seine Schuldner in gefährliche Situationen begibt.

IST DER SCHLECHTE RUF DES RUSSEN INKASSO GERECHTFERTIGT?

Das ZAK Russen Inkasso betont, dass es wie in jeder anderen Branche auch im Bereich Russen Inkasso schwarze Schafe gibt. Deswegen sei die Fragestellung nicht übergreifend zu beantworten. Man betont, dass das ZAK Russen Inkasso (www.russen-inkasso.com) lediglich mit der russischen Mentalität an die Arbeit rangeht. Das bedeutet konkret mit Beharrlichkeit und bewährten psychologischen Ansätzen. Alles bewegt sich stets im rechtlichen Rahmen und man treibt mit dem Russen Inkasso legal offene Forderungen ein. Das ZAK Russen Inkasso weiß aber auch, dass es Anbieter in diesem Bereich gibt, die nicht die gleichen legalen oder auch ehrlichen Ansätze verfolgen. Die einen kassieren Geld, für das nichts tun, die anderen nehmen ihren Job offensichtlich etwas zu ernst und arbeiten tatsächlich mit fragwürdigen (gewalttätigen) Methoden. Für Außenstehende sei es nicht einfach einen seriösen Russen Inkasso Anbieter zu identifizieren.

IST DAS RUSSEN INKASSO LEGAL?

Nur der Name bedeutet nicht, dass etwas illegal ist, so Russen Inkasso. Grundsätzlich werden nur Forderungen übernommen, die unbestritten sind. Alle fragwürdigen Forderungen werden abgelehnt. Es stehen auch nicht gleich irgendwelche bulligen Männer vor der Haustür der Betroffenen, erläutert Russen Inkasso. Generell werden alle Anfragen genau geprüft, mit den Auftraggebern werden genaue Beratungsgespräche geführt und erst dann werden weitere Schritte eingeleitet. Diese sehen in den meisten Fällen so aus, laut Russen Inkasso, dass der Schuldner mit einem Brief zur Zahlung aufgefordert wird. Da ein Verband aus zahlreichen Inkassobüros in der ganzen Welt besteht, erörtert Russen Inkasso, kann damit auch ein flüchtiger Schuldner ausfindig gemacht werden und auf den ausstehenden Geldbetrag hingewiesen werden. Erst nach mehrmaligen Kontakten, werden die Schuldner aufgesucht, beschreibt Russen Inkasso das weitere Vorgehen. Dabei wird keine Gewalt ausgeübt. Alle Mitarbeiter sind gründlich in Kommunikation und Rhetorik geschult und Gewalt anzuwenden ist nicht nötig. Die richtigen Worte und eine unmissverständliche Körpersprache reichen oftmals aus, um den Standpunkt des Auftraggebers deutlich zu machen, erläutert das Russen Inkasso abschließend.

RUSSEN INKASSO ERFAHRUNGEN? WER SEIN GELD WIEDER HABEN WILL, SOLLTE SEINE EIGENE ERFAHRUNGEN MACHEN

Grundsätzlich arbeitet jedes Inkasso auf Grundlage von psychologischen Methoden. Das ist beim Forderungsmanagement über das Russen Inkasso der ZAK Inkasso Group Corp. nicht anders. Während „gewöhnliche“ Inkassobüros sich jedoch auf den schriftlichen Briefverkehr und den Bereich Telefoninkasso fokussieren, steht beim Russen Inkasso der direkte, persönliche Kontakt zum Schuldner im Fokus. Das liegt ganz einfach am Schuldnertyp, mit dem das Russen Inkasso zu tun hat. Das Russen Inkasso ist nicht Ansprechpartner für niedrige Forderungen und auch nicht, wenn es um eine vergessene Abo-Rechnung geht. Das Russen Inkasso ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um schwierige Schuldnertypen geht, die sich (oftmals mit Tricks) darum winden, hohe Forderungen (im fünfstelligen Bereich) zurückzuzahlen. Daher ist es wichtig, dass man vorab den Schuldnertyp identifiziert, bevor man sich an das Russen Inkasso wendet. Wer es mit einem schwierigen Schuldnertyp zu tun hat, der sollte seine eigenen Erfahrungen mit dem Team vom ZAK Russen Inkasso machen. Die Methoden, mit denen das Russen Inkasso arbeitet, bewegen sich stets im rechtlichen Rahmen. Zumindest ist nicht das ZAK Russen Inkasso illegal bzw. deren Methoden und Vorgehensweisen.

——————————————————–

Verantwortlich für Inhalt, Grafik & Text:

ZAK Inkasso Group Corp.

one commerce center

1201 Orange Street

Wilmington Delaware 19899 – 0511

AP für Europa: T. Schmidt

Mobil: +49 173 274 748 8