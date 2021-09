Rust Summit: Das erste große Trainingsevent für alle Rust-Beginner&Rust-Enthusiasten

Vom 6. – 7. Dezember 2021 präsentiert die Entwickler Akademie den neuen Rust Summit – den ersten seiner Art. Das Trainingsevent widmet sich einer der fortschrittlichen und immer populären Programmiersprache, die bereits seit Jahren den Spitzenplatz in der Kategorie Most Loved Technology der Stackoverflow-Survey hält. Die Online-Veranstaltung bietet den Teilnehmenden 10 praxisnahe Workshops rund um Rust, die von bekanntesten Expert:innen der Branche durchgeführt werden.

Eröffnet wird das Trainingsevent mit dem Language Fundamentals Day. Hier stehen die Grundlagen und Best Practices im Vordergrund. Der Fokus liegt dabei auf der Programmiersprache Rust sowie dem zugehörigen Tooling. Die Teilnehmenden erwartet eine tiefgehende und praxisnahe Einführung in die Thematik. Der zweite Tag rückt hingegen die Anwendungsentwicklung mit Rust in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Bekannte Gesichter, wie Rainer Stropek (timecockpit.com), Stefan Baumgartner (Dynatrace), Katharina Fey (Independent software researcher) oder Lisa Passing (Freelancerin) begleiten den Summit als Trainer:innen. Dabei bringen sie praxisnah Bereiche, wie IoT, API-Entwicklung, Webassembly im Browser, Open Data und Creative Coding perfekt auf den Punkt. Das gewonnene Know-How lässt sich anschließend optimal für die tägliche Arbeit und strategische Entscheidungen anwenden.

Auszug aus dem Programm:

• Idiomatisches Rust: Sprachkonstrukte und Techniken für einfachen & zielgerichteten Rust-Code (Stefan Baumgartner)

• Iterate, match, repeat: Iterators, Pattern-matching in Rust mit Creative Coding kennenlernen (Lisa Passing)

• Rust 101: Eine Einführung in Rust (Rainer Stropek)

• Netzwerk-Applikationen mit dem Tokio Stack (Stefan Baumgartner)

• Async development deep dive: What is async? What frameworks exist? How do you write your own runtime? (Katharina Fey)

Bis zum 7. Oktober gelten die Frühbucherrabatte und die Tickets für den Rust Summit sind bis zu 250 € günstiger erhältlich. Interessent:innen, die sich zusammen mit mindestens zwei weiteren Personen anmelden, erhalten außerdem noch zusätzlich 100 € Teamrabatt und können so insgesamt bis zu 350 € sparen.

Das komplette Programm und weitere Informationen finden Interessent:innen unter https://entwickler.de/rust-summit