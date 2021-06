Sämtliche Geschäftsprozesse und -dokumente in einer Plattform

.

metasonic? One ermöglicht lückenloses digitales Dokumenten- und Informationsmanagement

Individuell gestaltbares Informations- und Arbeitsdashboard schafft einen größtmöglichen Kundenbenefit

Die Zahl der Daten und Unterlagen, die Unternehmen heutzutage verarbeiten müssen ? egal ob analog oder digital ? nimmt stetig zu. Damit wächst die Bedeutung einer benutzerorientierten Business-Plattform, die sämtliche geschäftliche Dokumente, Informationen, Dateien sowie das Zusammenarbeiten ohne Medienbrüche in einer Anwendung bündelt. Mit metasonic? One von Allgeier IT können Unternehmen alle Geschäftsprozesse steuern und bearbeiten, wodurch sie von einer erheblicher Zeit- sowie Kostenersparnis profitieren werden.

Die Anwendung metasonic? One bietet überall dort digitale Unterstützung an, wo Informationen in Form von Daten und Dokumente ein- oder ausgehen, geteilt oder archiviert werden. Die Business-Lösung bündelt Prozesse und Informationen aus zentralen Bereichen wie Rechnungsverarbeitung, Vertrags-, E-Mail- und Dokumentenmanagement/Enterprise Content Management. Auch Workflow- und Personalmanagement können hierüber zentral gesteuert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass zusätzliche Applikationen ohne Aufwand von Neuinstallationen laufend hinzugefügt werden können.

Als web-basierte Lösungsvariante ist metasonic? One ideal für Home-Office sowie mobiles, standortunabhängiges Arbeiten geeignet. Zudem entfällt jeglicher Installationsaufwand: Der Zugriff erfolgt direkt über den Webbrowser. Die moderne Oberfläche sorgt darüber hinaus für eine verbesserte Nutzerführung. So kann das Dashboard je nach Aufgaben und Anforderungen der Anwender individuell angepasst werden.

?Unternehmen stehen mehr denn je vor der Herausforderung, das Management von Prozessen und Dokumenten auf mögliche Optimierungspotenziale zu prüfen. Im Idealfall erfolgt die gesamte Abwicklung über nur eine Plattform. Genau dies leistet metasonic? One. Die enthaltenen Applikationen decken alle relevanten Geschäftsprozesse für ein lückenloses digitales Dokumenten- und Informationsmanagement ab?, erläutert Sebastian Hegner, Geschäftsführer Allgeier IT Solutions.

Digitalisierung von Geschäftsprozessen mit der metasonic?-Produktreihe

Die Business-Lösung metasonic? One vereint die zahlreichen Vorteile der metasonic??Suite in nur einer Anwendung. Mit der von Allgeier IT eigenentwickelten Software-Lösung können Geschäftsprozesse erstellt und über alle Prozessschritte gesteuert und optimiert werden: Die metasonic? Suite bietet damit für jede Unternehmensgröße das passende Produkt ? egal ob Mittelstand oder Großkonzern!

Weitere Informationen zur neuen ?All-in-One?-Business-Lösung metasonic? One finden Sie auch unter one.metasonic.de

Der Schwerpunkt der Allgeier IT Solutions GmbH ist die Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher IT-Lösungen und Services in den Bereichen IT-Security und Compliance, Enterprise Content Management (ECM), Business Process Management (BPM) sowie Enterprise Resource Planning (ERP). Zu den Kunden zählen u.a. Industriebetriebe, Banken, Versicherungen und Behörden, mittelständische Handelsunternehmen, Telekommunikationsunternehmen sowie Energieversorger und Stadtwerke. Die Muttergesellschaft, die Allgeier SE mit Sitz in München, ist eine der führenden Beratungs- und Servicegesellschaften im deutschsprachigen Raum. Durch diesen Verbund bietet Allgeier IT eine Vielzahl an Leistungen und Fachexpertisen.