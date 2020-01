Saar-Arbeitsmarkt: Weitere Entwicklung mit Risiken behaftet

?Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar überrascht nicht. Er entspricht vielmehr dem jahreszeitlich üblichen Verlauf. Anders als in den letzten Jahren wird die Entwicklung aber inzwischen maßgeblich von der konjunkturellen Schwäche und den strukturellen Problemen in Teilen der Saarindustrie bestimmt. Darauf deuten insbesondere die sinkende Beschäftigung in der Industrie sowie die höhere Zahl an Arbeitslosen und der Rückgang bei den offenen Stellen gegenüber dem Vorjahr hin. Die weitere Entwicklung des Saar-Arbeitsmarktes bleibt daher mit erheblichen Risiken behaftet.? So kommentierte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Heino Klingen die heute (30. Januar) von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit vorgelegten Arbeitsmarktzahlen.