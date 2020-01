Saarbrücker Zeitung: Grüne werfen Bundesaußenminister Maas politisches Versagen vor

Der Außenexperte der Grünen, Omid Nouripour, hat

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) politisches Versagen bei der Eindämmung des

aktuellen Konflikts im Nahen Osten vorgeworfen. “Um zu verhindern, dass der Iran

überreagiert, muss man unbequeme Reisen auf sich nehmen, das Gespräch suchen und

nicht nur vom Schreibtisch aus betonen, man wolle keinen Krieg”, sagte Nouripour

der “Saarbrücker Zeitung” (Dienstag-Ausgabe). Er meine damit “Mutlos-Maas”,

ergänzte der Grüne.

Der deutsche Außenminister sei in den letzten Tagen “nicht präsent genug

gewesen, um klar zu machen, dass die Europäer bereit sind, für eine Verhinderung

des Krieges auch wirklich etwas zu investieren”.

Es gehe hier um eine militärische Eskalation nicht nur im Iran, sondern auch im

Persischen Golf, in der Meerenge von Hormus, im Libanon, in Syrien oder in

Afghanistan, erläuterte Nouripour. “Auch dort könnten die iranischen Milizen

eingreifen, mit unabsehbaren Folgen für den gesamten Nahen Osten”, warnte der

Grünen-Politiker.

