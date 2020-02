Saarbrücker Zeitung: Jeder vierte Armutsgefährdete in Deutschland hat einen Job

Jeder vierte Armutsgefährdete in Deutschland ist nach

einem Bericht der “Saarbrücker Zeitung” (Sonnabend-Ausgabe) erwerbstätig. Ein

weiteres knappes Viertel der Menschen, die mit ihrem Geld kaum über die Runden

kommen, sind Rentner im Alter von mindestens 65 Jahren, schreibt das Blatt unter

Berufung auf aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes zur “Struktur der

einkommensarmen Bevölkerung”, die von der Sozialexpertin der Linken, Sabine

Zimmermann, ausgewertet wurden.

Demnach gab es im Jahr 2018 unter den Armutsgefährdeten in Deutschland

hauptsächlich vier große Gruppen. 25,4 Prozent gingen einer Beschäftigung nach.

Weitere knapp 23 Prozent waren Rentner, fast 21 Prozent Kinder und Jugendliche.

Zur vierten Gruppe (24,2 Prozent) zählten unter anderem Erwerbsgeminderte und

die so genannte stille Reserve, also zum Beispiel Menschen, die sich entmutigt

von der Jobsuche zurückgezogen haben.

Als armutsgefährdet gilt nach EU-Definition, wer mit weniger als 60 Prozent des

mittleren Nettoeinkommens der Gesamtbevölkerung auskommen muss. Für

Ein-Personen-Haushalte in Deutschland lag diese Schwelle 2018 bei 1.035 Euro im

Monat.

“Einerseits sind Millionen Menschen arm trotz Arbeit. Andererseits stellen die

Schwächsten in unserer Gesellschaft den überwiegenden Teil der Armen, also

Kinder, alte Menschen und alle, die schlicht keine Arbeit finden”, kritisierte

Zimmermann. Nötig seien eine Stärkung der Tarifbindung sowie eine deutliche

Erhöhung des Mindestlohns. Zugleich müsse der Sozialstaat wieder stark und

verlässlich werden, meinte die Linken-Politikerin.

