SaaS-Experte André Czerny startet nach Salesforce und Microsoft bei Uberall als SVP Customer Success

Berlin, 20. August 2020 ? Uberall, führender Anbieter für Marketinglösungen rund um die ,Near Me? Brand Experience, gibt heute die Ernennung von André Czerny zum Senior Vice President Customer Success bekannt. In seiner neuen Position wird Czerny dazu beitragen, Uberall weiter zum Scale-up zu stärken und darüber hinaus zu entwickeln. Für diese Aufgabe bringt er langjährige relevante Erfahrungen aus führenden SaaS-Unternehmen mit.

Als neuer SVP Customer Success wird Czerny die Beziehungen zwischen Uberall und seinen Kunden sowie Partnern intensivieren. Für diese wichtige Aufgabe hat er sich insbesondere durch seine langjährigen Erfahrungen im Stakeholder- und Change-Management bei führenden Technologie-Unternehmen qualifiziert: Czerny hat bei Salesforce.com (ehemals Demandware Inc.) das Customer Success Programm für die europäischen Kunden der Commerce Cloud Plattform mitgestaltet und aufgebaut und später den kompletten Renewal Revenue Stream für die DACH-Region sowie den nordischen Raum verantwortet. Bei der Customer Success Unit von Microsoft leitete Czerny zuletzt das Business Applications Team und unterstützte Enterprise Kunden durch strategisches Change Management bei deren digitalen Transformation von On-Premise in die Cloud.

?André verfügt über umfangreiches Wissen im SaaS-Bereich und bringt beeindruckende Kenntnisse mit, um Change-Prozesse bei global agierenden Unternehmen voranzutreiben. Wir freuen uns sehr, von seiner Erfahrung in SaaS- und im Transformationsmanagement zu profitieren?, sagt Florian Hübner, Gründer und CEO von Uberall.

Der Aufbau einer vertrauensvollen, nachhaltigen Geschäftsbeziehung zu Kunden und Partnern ist bei Uberall zentral für den weiteren Erfolg. Czernys Vision ist es, Geschäftspartner genauso wie Kunden im Customer Success Framework von Uberall zu integrieren, um Uberalls marktführende Position nachhaltig auszubauen. ?Für mich ist es sehr spannend, den gegenwärtigen Scale-up-Prozess von Uberall mitzugestalten und die hierfür geeigneten Change-Prozesse umzusetzen. Wir werden noch engagierter Value fokussierte Kundenbeziehungen führen, um unsere Kunden bei der Realisierung ihrer ,Near Me? Brand Experience zu unterstützen?, sagt André Czerny, SVP Customer Success bei Uberall.