Sachsen-Anhalt/Bildung Ministerium erwartet drastisch sinkende Grundschülerzahlen

Sachsen-Anhalt steht erneut ein Umbruch in der Schullandschaft

bevor. Das Bildungsministerium hat die Regierungsparteien CDU, SPD und Grüne in

einer internen Unterrichtung vor “drastisch” sinkenden Schülerzahlen ab 2025

gewarnt. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung

(Samstag-Ausgabe). Den Berechnungen zufolge könnten bis 2030 landesweit 144

Eingangsklassen wegfallen. Viele Schulen kommen aber schon jetzt auf nur noch

eine erste Klasse – für sie geht es um die Existenz. Welche konkreten Standorte

betroffen sind, will das Bildungsministerium nicht sagen. Es handle sich “um ein

rein theoretisches Rechenmodell”, sagte ein Sprecher.

Bildungsstaatssekretärin Eva Feußner (CDU) sagte der Mitteldeutschen Zeitung, es

gehe nicht um Schließungen, wohl aber um das Ende der Eigenständigkeit kleiner

Schulen. Diese könnten sich zu Grundschulverbünden zusammenschließen. “Wir geben

den Kommunen die Möglichkeit, zumindest den Standort zu erhalten und zu

verhindern, dass die Schüler weiter fahren müssen.”

