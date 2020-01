Sachsen-Anhalt/Gesundheit Rettung des Burgenlandklinikums durch dieöffentliche Hand gescheitert

Die 1 500 Mitarbeiter des Klinikums Burgenlandkreis können nicht

länger auf eine Rettung ihres Unternehmens durch die öffentliche Hand hoffen.

Das Universitätsklinikum Halle, das 51 Prozent des insolventen Betriebs

übernehmen wollte, zieht sein Kaufangebot zurück. Das bestätigte der

Vorstandschef der Uniklinik, Thomas Moesta, der MZ am Donnerstag. “Nach

sorgfältiger Bewertung der Risiken wollen wir das Projekt nicht weiter

verfolgen”, sagte Moesta. Das Burgenlandklinikum betreibt Häuser in Naumburg und

Zeitz. Mitte September musste es wegen Zahlungsschwierigkeiten Insolvenz

anmelden, seither sucht ein Insolvenzverwalter einen Investor. Anfang Dezember

überraschten die landeseigene Uniklinik und der Burgenlandkreises mit einem

gemeinsamen Kaufangebot in Höhe von 75 Millionen Euro. Von diesem Plan tritt die

Uniklinik nun zurück. Die Entscheidung sei Folge eines “Erkenntnisprozesses”,

sagte Klinik-Chef Moesta. In seinem Auftrag hatte die

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG die Zahlen des Burgenlandklinikums

analysiert. “Wir müssen feststellen, dass die Risiken für das

Universitätsklinikum zu hoch sind”, sagte Moesta. Zu Details wollte er sich

unter Verweis auf die Verschwiegenheitspflicht des Insolvenzverfahrens nicht

äußern. Nach MZ-Informationen wären erhebliche Investitionen nötig, um die

Häuser Naumburg und Zeitz wieder rentabel zu machen. Auch höhere Kosten für

Versicherung, Gehälter und Sozialabgaben sowie überraschend hohe Kreditzinsen

sollen eine Rolle spielen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4488047

OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell