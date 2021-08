Sachverständige für Schäden an Gebäuden

Zunehmender Zeit- und Kostendruck, fehlende Schnittstellen zwischen Planung und Ausführung, mangelnde Qualifikation und fehlendes Wissen – all das können Gründe für unzureichende Planungen oder auftretende Schäden sein.

Die Folgen sind häufig Auseinandersetzungen zwischen Bauherren und Planern, die auf externen Sachverstand zurückgreifen müssen.

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH unterstützen Sie einerseits, um Planungsfehler durch Praxiswissen zu verhindern. Andererseits bietet sie Ihnen durch zahlreiche Sachverständigen-Lehrgänge auch die Erschließung eines neuen Geschäftsfeldes.

Denn das Berufsbild der Sachverständigen ist spannend und abwechslungsreich. Das Tätigkeitsprofil geht heute häufig über die reine Begutachtung von baulichen Fragestellungen hinaus. Sachverständige treten verstärkt als Berater und Streitschlichter auf.

Am 24.01.2022 startet wieder der Lehrgang „Sachverständige/-r für Schäden an Gebäuden“ der Akademie der Ingenieure.

Erstmals bietet die Akademie einen Frühbucherrabatt für diesen Lehrgang an (Anmeldung bis 24.10.2021) und informiert am 14.09.2021 alle Interessierten über den Lehrgang in einer kostenfreien Online-Veranstaltung!

Zahlreiche IngenieurInnen, ArchitektInnen und TechnikerInnen, die sich ein neues Betätigungsfeld in der Analyse und Ermittlung von Bauschäden zur Erstellung von Sanierungsvorschlägen aufbauen wollen, haben in den letzten Jahren an diesem Lehrgang teilgenommen.

Dieser Lehrgang bereitet sowohl auf die Tätigkeit als Privatgutachter als auch auf eine mögliche öffentliche Bestellung und Vereidigung vor. Sie lernen die Analyse von Schäden an, in und außerhalb von Gebäuden, die Entwicklung von Sanierungskonzepten und die Zusammenfassung in einem Gutachten. Insbesondere die Anforderungen an einen Sachverständigen aus rechtlicher, technischer und persönlicher Sicht werden in diesem Lehrgang behandelt.

Sie werden als bereits im Sachverständigenwesen tätige Person vertieft in die Thematik der Gutachtenerstellung, der gutachterlichen Tätigkeit, der Schadensanalyse und der Erarbeitung von Sanierungsvorschlägen eingeführt. Der Besuch dieses Kurses setzt Grundkenntnisse in der Gutachtenerstellung, der generellen Vorgehensweise eines Sachverständigen und der Erstanalyse von Gebäudeschäden voraus.

Am Ende des Lehrgangs prüft eine themenübergreifende Klausur den Wissens- und Anwendungsstand der als vorausgesetzt geltenden Themen und der im Lehrgang vermittelten Themen. Zudem wird zu Kursbeginn eine Gutachtenaufgabe ausgegeben, deren Bearbeitung als Voraussetzung für das Bestehen des Kurses gilt. Der Kurs endet mit der Zertifikatsvergabe „Sachverständige/-r für Schäden an Gebäuden“.