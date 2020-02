Safer Internet Day: Sicheres Arbeiten mit Notebooks von dynabook

Europäische Union sensibilisiert zum Thema ?Internetsicherheit?

Software- und Hardwarelösungen von dynabook bieten Unternehmen optimalen Schutz

Am heutigen Aktionstag, dem ?Safer Internet Day?, möchte die EU-Initiative klicksafe Anwender für Internetsicherheit sensibilisieren. Dieses Thema hat auch bei der Produktentwicklung des Notebook-Portfolios der Dynabook Europe GmbH höchste Priorität. Denn jedes mit dem Internet verbundene Gerät ist per se Cyberangriffen ausgesetzt. Um stets sicheres Arbeiten zu gewährleisten, ist zuverlässiges Equipment in der Arbeitswelt elementar. Integrierte Software- und Hardwarelösungen ermöglichen es Unternehmen und deren Mitarbeitern, einen umfassenden Schutz ihrer Daten zu garantieren. Mit der neuen Windows 10-Geräteklasse, den Secured-Core PCs, dem selbstentwickelten BIOS sowie weiteren innovativen Technologien erfüllt dynabook mit seinen Business-Notebooks höchste Ansprüche und Sicherheitsstandards.

Geschützte Daten durch Secured-Core PCs

Um das Beste aus Hardware und Software zu vereinen, bietet dynabook, in Zusammenarbeit mit Microsoft, Secured-Core PCs an. Diese neue Gerätegeneration verfügt über eine moderne Prozessorarchitektur, um Anwender gegen aktuelle und zukünftige Cyberbedrohungen zu schützen. Unter anderem versetzt das Dynamic Root of Trust Measurement (DRTM) das Windows-Betriebssystem in einen vertrauensvollen Zustand und startet dieses mit einer kurzen Verzögerung. Gefahren, wie beispielsweise Malware, erkennt das System damit bereits vor dem Start und stellt auffällige Programme unter Quarantäne. Anschließend können IT-Administratoren Maßnahmen zur Beseitigung der Schadsoftware ergreifen. Die Secured-Core PCs von dynabook sind speziell auf den Umgang mit unternehmenskritischen Daten ausgelegt und eignen sich daher für Branchen, die diese besonders schützen müssen. Auch Firmen, deren Mitarbeiter über einen Remote-Zugriff verfügen, profitieren von dem erhöhten Sicherheitslevel der neuen Geräteklasse. Entscheider finden bei dynabook mit dem Portégé X30-F, der Tecra X40-F und der Tecra X50-F Secured-Core PCs, die nicht nur mit einem leichten Gewicht überzeugen, sondern vor allem in puncto Sicherheit neue Maßstäbe setzen.

Abwehrmechanismen im Bootvorgang

Mit dynabook Notebooks sind Unternehmen geschützt: Das selbstentwickelte BIOS erschwert Angreifern den Zugang zur Firmware des Computers. Je nach Bedarf lassen sich innerhalb des dynabook BIOS auch fein abgestufte Berechtigungen einrichten. So können IT-Administratoren zum Beispiel nur denjenigen Mitarbeitern Zugriff auf ihre Webcam erteilen, die sie auch regelmäßig nutzen, und somit Webcam-Hacking zuvorkommen. Diese optionalen Feinjustierungen tragen zu einem lückenlosen Sicherheitskonzept von Unternehmen bei.

Mehr-Faktor-Authentifizierung

Ein grundlegender Baustein bei der Datensicherheit ist die Anmeldung am Gerät. Heutzutage reichen oft selbst die stärksten Passwörter nicht aus. Mit dem nötigen Wissen ist das Hacken von Daten für Cyberkriminelle nur eine Frage der Zeit. Windows Hello3 und eine Kombination aus biometrischen Authentifizierungsmöglichkeiten, wie Gesichtserkennung und Fingerabdrucksensor, verhindern den Zugriff auf sensible Daten durch Unbefugte. Die mehrstufigen Authentifizierungs- und Sicherheitsmaßnahmen der dynabook Notebooks gewährleisten, dass das Gerät nur von berechtigten Personen genutzt werden kann.

