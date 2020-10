SAFETYSPACE – Gastraum Vereinzelungslösungen mit integrierter UVC-Luftreinigung für die Gastronomie

Der Herbst hat in Deutschland bereits Einzug erhalten und die Infektionszahlen explorieren entlang der Voraussagen der Virologen und wissenschaftlichen Pandemieexperten geradezu pünktlich. Covid-19 ist zu einem realen Problem der Gegenwart aller Gastronomiebetriebe geworden. Und während Politik und Verbände noch über Lösungen debattieren, fürchten die Gastronomen berechtigterweise um Ihre Existenz. Jetzt zu handeln ist für die Gastronomie alternativlos.

Mit SAFETYSPACE bieten Sie Hygienelösungen für Ihre Gastronomie weit über dem behördlich geforderten Hygienebestimmungen

Mit SAFETYSPACE verfügen Sie bereits heute über Hygienelösungen, die dabei helfen, Ihren Gastronomiebetrieb weiter aufrecht zu erhalten und den Gästen und den Mitarbeitern Ihres Hauses den größtmöglichen Infektionsschutz zu bieten. In aller Regel übertreffen unsere Lösungen die behördlich geforderten Hygieneanforderungen an Gastronomen um ein Vielfaches. Dabei etablieren wir das hohe Hygieneniveau durch die professionelle Kombination der derzeit effektivsten Schutzmöglichkeiten.

Hygiene-Trennwände für die Tisch-Vereinzelung im Restaurant

Vereinzelung der Gäste über Schutzwände und Raumluftdesinfektion mit zugelassenen und wissenschaftlich zertifizierten UVC-Raumluftdesinfektoren, die formschön auf der Schutzwand montiert sind und die Aerosole direkt dort absaugen, wo sie entstehen.

Die im medizinischen Bereich über viele Jahre bewährte UVC-Raumluftdesinfektion leistet eine zugluftfreie, geräuscharme und giftfreie Luftdesinfektion in Echtzeit. Die Schutzwände, die Ihre Tischplätze von anderen separieren, sorgen für zusätzlichen Schutz, da sie ein direktes Anhusten oder eine Tröpfchen Übertragung, etwa durch das Nießen, vom Nebentisch unmöglich machen.

Design der Schutzinstallation kann individuell an Ihre Einrichtung oder Ihre Corporate ID angepasst werden.

SAFETYSPACE verfügt über Produktdesigner, die unsere Sicherheitslösungen auf Wunsch in Ihrer Architektur und in Ihrem Branding verschwinden lassen können. Wir passen unsere Lösungen Ihrem Ambiente an, sodass Ihre Gäste sich wohlfühlen und Ihre unnachahmliche Gastlichkeit durch die Pandemie nur geringstmöglich tangiert wird. Sichern Sie Ihren Umsatz durch ein begründbares und berechtigtes Sicherheitsgefühl in Ihrer Gastronomie.

Mit SAFETYSPACE ist eine Infektion bei der Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen rund um den Gastraum so weit ausgeschlossen, wie es heutzutage ? nach den höchsten Standards ? auszuschließen ist. Ein Mehrwert, der sich auch in Bezug auf das Gastromarketing ausspielen lässt. Das gesteigerte Hygienebewusstsein der Gäste, bleibt auch nach dem Abklingen der Pandemie in den Köpfen virulent. Hygienestandards werden mit großer Wahrscheinlichkeit ein neues Unterscheidungsmerkmal im Bereich der gehobenen und der System-Gastronomie.

SAFETYSPACE ist ein Düsseldorfer Joint Venture von erfolgreich tätigen Unternehmen aus den Bereichen Veranstaltungstechnologie, Sicherheit sowie Tech und IT. Ziel ist es, mit SAFETYSPACE, eine Plattformlösung für Sicherheitssysteme in aktuellen und zukünftigen Pandemielagen zu etablieren und weiter zu entwickeln. Vom Einsatz moderner Sensoren über innovative Digital Signage und (Funk-)Netzwerktechnik, bis hin zum Einsatz von Drohnen / Quadrokoptern zur Vereinzelungskontrolle bei Großveranstaltungen, bietet SAFETYSPACE bereits heute alle verfügbaren Lösungen in einem integrierten Plattformkonzept.

www.safetyspace.de