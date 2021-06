Sag es doch gut ! Die Sprache der Gewinner

Erkenne, dass du etwas tun kannst. Jetzt ist es Zeit, deine Gewohnheiten zu ändern und ganzheitlich erfolgreich werden.

Hör auf, dich selbst zu blockieren, Barrikaden und Blockaden durch deine Wortwahl überall um dich herum zu errichten.

Die Sprache erschafft deine Welt. Wörter erschaffen alles um dich herum, deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Sie erschaffen deine Erfolge, deine Misserfolge, deine Konsequenzen, deine Siege, deine Beziehungen und alles dazwischen.

Lass dein Leben zum Guten geführt werden, indem du selbst bestimmte kleine Änderungen in deinem Leben vornimmst.

Es ist möglich, schneller, gesünder und erfolgreicher unsere Ziele zu erreichen, indem wir diese 21 einfachen „negativen“ Wörter aus unserem Wortschatz streichen und sie austauschen mit Wörtern, die in diesem Buch vorgeschlagen sind.

Eine kleine subtile Korrektur mit großer Wirkung, die Menschen und ihre Botschaften positiver macht und ihnen hilft, ihr Leben zu meistern und glücklich gesund zu leben.

Das Gehirn lässt sich erweislich mit der Wortwahl überlisten.

Die Wahl deiner Worte ist mitverantwortlich dafür, wie du dich selbst und wie dich andere Menschen wahrnehmen, behandeln und wie du dich fühlst, was du anziehst. Wörter können dein Verhalten und deine Emotionen beeinflussen.

Viele Menschen haben einen schweren Tag und Schwierigkeiten, Glück zu finden und mit Mitmenschen gut auszukommen, Erfolg im Beruf zu haben, gesund zu sein – oft nur wegen der Wahl ihrer Wörter.

In diesem Buch zeige ich dir 21 beliebte Wörter und Sätze, die dir mehr schaden als helfen. Unbewusst sabotieren wir uns damit selbst und erschweren somit Erfolge, Glück, Freude und all das, was wir brauchen, um zu erreichen, was wir wollen.

Sie sind für uns so normal und automatisch, dass darauf zu verzichten für viele ein Unding wäre.

Manche werden mit aller Entschiedenheit dafür kämpfen, dass sie bleiben und für verrückt erklären, wer ihnen sagt, dass sie es ohne diese Wörter beruflich und privat besser hätten.

Wie diese Wörter in uns negativ wirken und was sie für Konsequenzen haben, ohne dass es uns bewusst ist, wird in diesem Buch demonstriert. Denn sie werden mit negativen Emotionen assoziiert. Und negative Emotionen, ob bewusst oder unbewusst, indizieren in uns oxidativen Stress und Entzündungen. Sie machen uns krank, depressiv, antrieblos, hässlich, unbeliebt, hart, schwächen unser Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, fördern Mobbing, Ablehnung, Burnout, Depressionen, Angst und Sorgegefühle, machen angreifbar, entfernen Menschen von uns, machen Türen zu, zerstören Karrieren, Beziehungen, Erfolg, bringen Streit und Missverständnisse.

Das Beste ist, dass du sofort positive Wirkungen erfährst, sobald du während dem Austausch dieser Wörter durch die positiv wirkenden Gegenstücken beginnst. Es ist beängstigend, wie stark die Auswirkung auf uns zu bemerken ist.

In diesem Buch zeige ich dir, wie diese Wörter dich bremsen

Ich zeige dir, wie sie deinen Alltag erschweren, deine Beziehung zu deinem Umfeld sabotieren und wie du dir somit unbewusst jeden Tag nur mit deiner Wortwahl in die Beine schießt, bevor du rennen gehst. Das Gute für dich ist, dass ich dir auch zeige, mit welchem Gegenstück du diese Wörter austauschen kannst, um dein Leben substanziell positiv zu verändern. Ich zeige dir viele Vorschläge für Wörter und Sätze, die du nutzen kannst, um sie zu ersetzen. Wörter und Sätze, welche deine Motivation, Erfolg, Liebe, Anerkennung, Selbstbewusstsein, Glück, Gesundheit, Lebensfreude, Potenz und Leistung unterstützen. So verwendest du eine Sprache, die dich auf deinem Weg durch Beruf und Alltag unterstützt.

Ersetze diese Wörter mit den Beispielen, die ich dir jetzt vorschlagen werde (du kannst die Beispiele erweitern)

Du wirst sehen, wie sehr sich deine Sicht auf die Dinge ändern wird, wie sich dein Leben und deine Persönlichkeit zum Besseren verändern, wie sich deine Träume verwirklichen und wie positiv dein Umfeld, deine Familie, deine Kollegen, dein Chef auf dich reagieren, wie du mit wenig Kampf und Anstrengung erfolgreich wirst, wie du viel einfacher vorwärts kommst, wie sich viele Türen, die früher verschlossen waren, öffnen, wie du viel besser in deiner Familie ankommst, wie du entspannter bist, mehr Kraft, Energie und Motivation hast, wie du gesünder, fröhlicher, glücklicher bist. Das alles allein durch deine Sprache!

Dies erfordert selbstverständlich ein wenig mentale Gymnastik. Beim harten Training wirst du jedoch feststellen, dass die neue Sprachweise zu einem Reflex wird.