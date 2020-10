Salsify erfährt ein rasantes Wachstum der EMEA-Partneraktivitäten, da die Marken Initiativen für digitale Präsenz beschleunigen möchten

Die von Partnern geführten Implementierungen in der Region sind seit März 2020 um 400 Prozent angestiegen.

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2940467-1&h=3416593298&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940467-1%26h%3D1077320905%26u%3Dhttp%2 53A%252F%252Fwww.salsify.com%252F%26a%3DSalsify&a=Salsify , die Shoppingerlebnisplattform, die Marken beim Erfolg mit der digitalen Präsenz hilft, gab heute bekannt, dass es in den letzten sechs Monaten in der EMEA-Region einen 400-prozentigen Anstieg der von Partnern geführten Implementierungen ihrer Plattform gegeben hat. Mehr als die Hälfte des lokalen Kundenstamms von Salsify arbeitet nun auch mit dem Ökosystem an Partnern von Salsify zusammen.

“Kantar Research hat herausgefunden (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2940467 -1&h=2729159560&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D29 40467-1%26h%3D4101262081%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finternetretailing.net%252Fcov id-19%252Fcovid-19%252Fsurge-in-ecommerce-will-outlive-corona-across-europe-cons umer-research-suggest-21231%26a%3Dfound%2Bthat&a=hat+herausgefunden) , dass seit dem Ausbruch der Pandemie der Anteil der europäischen Verbraucher, die mehr als die Hälfte ihrer gesamten Einkäufe online tätigen, zwischen 25 und 80 Prozent gestiegen ist”, sagte Christian Hassold, VP von EMEA Salsify. “Markenhersteller, die unser Partnerprogramm nutzen, können ihre Digital Shelf-Programme als Reaktion darauf effektiver einrichten und skalieren. Sie erhalten sowohl fachlichen Rat von einigen der führenden europäischen Beratungs- und Lösungsunternehmen als auch die führenden technologischen Ressourcen, die zur Befriedigung dieser neuen Online-Nachfrage benötigt werden.”

Salsify bietet ein schnell wachsendes Ökosystem an Agenturen und Beratern, die Marken in hervorragender Weise beim Erfolg ihrer digitalen Präsenz unterstützen. Agentur- und Beratungspartner von Salsify nutzen eine Reihe von Co-Marketing- und Co-Selling-Möglichkeiten für ihre Bedürfnisse und Zielkunden. Die Teilnehmer des Programms können auch direkt in der Salsify-Plattform arbeiten und erhalten eine praktische Live-Schulung durch das Salsify-Team.

“Mit neuen und wachsenden Markttrends wie das digitale Regal können Marken einen unfairen Anteil an neuen Kunden zu gewinnen, wenn sie das Beste aus ihren Fähigkeiten herausholen”, sagte Nils Kijkuit, Commercial Director EMEA bei Wunderman Thompson Commerce. “Die Partnerschaft mit einer führenden CommerceXM-Plattform wie Salsify bietet den Kunden von Wunderman Thompson in dieser Hinsicht einen großen Schritt nach vorne. Unsere Partnerschaft mit Salsify wächst weiterhin deutlich an. Ich freue mich darauf zu sehen, was wir gemeinsam erreichen werden, das die digitale Präsenz weiterhin die wichtigste Triebfeder des Handels für Marken in Europa ist.”

Salsify wurde von IDC zu einem führenden Unternehmen in der PIM-Marktlandschaft 2019 und von Gartner im Jahr 2020 zum Cool Vendor in Digital Commerce ernannt. Im September kündigte das Unternehmen den ehemaligen Salesforce Chief Customer Officer Mike Milburn als Präsident und eine von Warburg Pincus geleitete Finanzierungsrunde der Serie E in Höhe von 155 Millionen US-Dollar an.

“Partnerschaften sind der Schlüssel zu unserer gesamten Wachstumsstrategie, weil sie von unschätzbarem Wert für den Erfolg unserer Kunden bei der Optimierung der Nutzung der Salsify-Plattform sein können”, sagte Hassold. “Wir planen, weiterhin stark in den Ausbau unseres Partnerprogramms in Europa zu investieren und freuen uns darauf, weitere Agentur- und Beratungspartner zu gewinnen, um die Bewegung der digitalen Präsenz zu beschleunigen.”

Informationen zu Salsify

Salsify hilft Markenherstellern beim Ausbau ihrer digitalen Präsenz, indem es das Shoppingerlebnis bietet, das Kunden dort erwarten, wo sie online einkaufen. Die größten Marken der Welt wie Mars, L–Oreal, Coca-Cola, Bosch und GSK nutzen Salsify jeden Tag, um im digitalen Regal die Nase vorn zu haben. Bis heute hat Salsify insgesamt 198,1 Millionen US-Dollar an Fördermitteln erhalten, den höchsten Anteil daran von Warburg Pincus, Venrock, Matrix Partners, Greenspring Associates, Underscore VC und North Bridge.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.salsify.com (https://c212.net/c/ link/?t=0&l=de&o=2940467-1&h=1456457571&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3 Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940467-1%26h%3D87863955%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sals ify.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.salsify.com&a=http%3A%2F%2Fwww.salsify .com) .

Pressekontakt Jason Fidler Director of Communications, Salsify jfidler@salsify.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/607125/Salsify_Horizontal_Logo.jpg (http s://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2940467-1&h=3585816325&u=https%3A%2F%2Fc212.net% 2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940467-1%26h%3D4164000508%26u%3Dhttps%253A %252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F607125%252FSalsify_Horizontal_Logo.jp g%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F607125%252FSalsify_ Horizontal_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F607125%2FSalsif y_Horizontal_Logo.jpg)

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/145691/4726924 OTS: Salsify

Original-Content von: Salsify, übermittelt durch news aktuell