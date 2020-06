Salz wird 20 und erfindet sich neu

Beide geschäftsführenden Gesellschafter sind bereits seit vielen Jahren bei Salz an Bord und verbinden strategische Beratungskompetenz (Christine Reichle) mit feinfühliger Kreation (Eddy Nooke). ?Wir freuen uns auf die Zukunft und die nächsten 20 Salz-Jahre! Wir bleiben natürlich auch zu zweit unseren Werten und Kompetenzen treu?, bestätigt Eddy Nooke.

Aktuell erstreckt sich der Kundenkreis zwischen Gesundheitswesen und IT ? von Dr. Falk Pharma und den Wannseeschulen bis hin zur Comstor AG und dem Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut. Darüber hinaus gehören deutschlandweit diverse Landessparkassen sowie Unibail-Rodamco-Westfield, und damit Einkaufszentren in Berlin und Thüringen, zum Portfolio von Salz. Das Kreativteam bleibt mit Qualität und Kontinuität in der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte erreichbar.