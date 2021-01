Sanders-Kauffmann mit neuer Webseite unter sanders-kauffmann.eu

Bramsche – Seit Montag dieser Woche finden Kunden und Geschäftspartner der Bramscher Sanders-Kauffmann GmbH alle Informationen zum Unternehmen und seinen Marken sowie den Onlineshop der Marke Kauffmann mit über 1.300 Bettdecken und Kopfkissen auf einer zentralen Webseite unter der URL sanders-kauffmann.eu

„Mit der Entscheidung für die Entwicklung einer zentralen Außendarstellung für alle Marken nutzen wir Synergien und haben eine starke Basis für die weitere Internationalisierung unseres bereits heute in über 40 Nationen tätigen Unternehmens geschaffen“, sagt Alexander Singer, Geschäftsführer der Sanders-Kauffmann GmbH.

Damit sorge das Unternehmen nicht nur für einen einheitlichen Auftritt, der den Geschäfts- und Privatkunden des Bettwarenherstellers endlich einen zentralen Anlaufpunkt mit allen Informationen und Produkten des Unternehmens bietet, sondern habe auch einen entscheidenden Meilenstein für die weitere Globalisierung des in Europa bereits marktführenden Unternehmens gelegt, betont Singer.

„In der neuen Webseite haben wir nicht nur erfolgreich die drei etablierten Marken Kauffmann, Künsemüller und Sanders of Germany sowie unseren Onlineshop mit über 1.300 Produkten dargestellt, sondern bereits die Grundlage für den systematischen Roll-out unserer Globalisierungsstrategie gelegt: Schon in wenigen Wochen wird die Seite, die nun auf deutsch und englisch vorliegt, auch auf französisch und russisch angeboten werden, und in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 soll die Seite auch in Chinesisch abrufbar sein, um unseren für dieses Jahr geplanten Eintritt in diesen wichtigen Markt zu unterstützen“, ergänzt Geschäftsführer Singer.

Weitere Informationen: sanders-kauffmann.eu