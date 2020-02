Sandmalerei Show weckte Emotionen bei Mitgliederversammlung

Niveauvoller Auftakt mit ausgezeichneten Künstlern

Fellbach. Die Festhalle war auch in diesem Jahr wieder prallgefüllt, denn die Mitglieder der Volksbank wissen den alljährlichen Empfang zu schätzen. Auf einer großen Showbühne strahlten die Scheinwerfer bereits zum Einlass mit den Gästen um die Wette. Diese vertieften sich bei einem Gläschen Sekt in Gespräche untereinander. Als dann alle Ihre Plätze eingenommen hatten eröffneten drei adrette Damen mit einem Streichkonzert stilvoll den Event. Nach der offiziellen Eröffnungsrede des Gastgebers kamen die Gäste dann weitere Male in den Genuss dieser musikalischen Showeinlage und waren sichtlich angetan. Aber es sollten noch weitere Showacts an diesem Abend folgen.

Sandmalerei Show: was ist das?

Eine spannende Frage, auf die die nächste Künstlerin eine Antwort wusste. Denn Sabrina Fackelli, eine Sandmalerei Künstlerin, betrat nun die Showbühne. Sehr elegant stellte sich die Sandkünstlerin vor und hatte die Sympathien gleich auf Ihrer Seite. Als sie dann zu Ihrem Requisit ging, ein beleuchteter Tisch mit einer Glasplatte, etwas feinem Sand auf dieser Platte und einer Kamera über dem Tisch, wussten sicherlich immer noch nicht alle im Saal was sie zu erwarten hatten. Erst als die Showkünstlerin den feinen Sand durch Ihre Finger gleiten lies und im wahrsten Sinne Sandmalerei auf der Leinwand neben Ihr entstehen ließ, da staunten die Zuschauer nicht schlecht. Wer mehr über die Kunst der Sandmalerei erfahren möchte, kann sich auf https://www.blubshow.de/sandmalerei-show informieren. Jede Bewegung der Sandmalerin wurde mittels Beamer groß projiziert und jedes Bild entstand vor den Augen der Zuschauer. Immer wieder formte Sabrina damit Linien oder ließ den Sand geschickt durch die Faust rieseln und zeichnete damit buchstäblich Kunstwerke auf Ihre Arbeitsfläche.

Geschichte des Württembergs mit Sandmalerei erzählt

Die Sandmalerei Künstlerin gestaltete so Landschaften und Gesichter aus diesem Material und verschob die Linien immer wieder auf– ein Neues. So entstanden aus Bildern wieder neue Bilder und aus diesen erwuchs eine Geschichte. Und nicht nur irgendeine Geschichte, nein, die Sandmalerei Show war genau auf die Wünsche der Volksbank abgestimmt worden. Denn die Artistin hatte sich augenscheinlich gut auf diesen Programmpunkt vorbereitet und an der Geschichte geschliffen. So erzählte die Sandmalerin hier über die ewige Liebe zwischen dem Kronprinzen Wilhelm von Württemberg und seiner geliebten Katharina, die er auf tragische Weise verlor. Als Zeichen der ewigen Liebe ließ er ein Monument errichten, welches auch heute noch Liebende anzieht. All dies gestaltete die Unterhaltungskünstlerin in Ihrer Sandmalerei Show untermalt mit emotionaler Musik. Videoclips und Informationen rund um die Sandmalerei Künstlerin erhalten Sie unter https://www.blubshow.de/sandkuenstlerin-sandkuenstler-buchen Im Saal war es mucksmäuschenstill und am Ende der sensationellen Showeinlage für diese Veranstaltung brach langanhaltender Applaus aus. Dieser Event war wirklich rundum gelungen und die Gäste staunten noch beim späteren Flying Buffet über die Sandmalerei Show und waren voller Lob für alle Künstler des Abends und das Showprogramm.