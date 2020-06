SandstrandSEO Finale rückt immer näher ? SEO-Insights aktuell

Das Finale des SandstrandSEO Contests reicht in greifbare Nähe, doch reicht es auch für den Sieg? Unter den Teilnehmern wird getüftelt und probiert was das Zeug hält, jeder will am Montag den Sieg erringen. Doch wer schafft es tatsächlich den ersten Platz zu belegen? Alle sind gespannt und hoffen, dass sich die eigene hart geleistete Arbeit endlich auszahlt. Aus diesem Wettbewerb wird garantiert nicht jeder mit einem Lächeln herausgehen, aber die Sumasearch bleibt optimistisch und hat in jedem Fall etwas von diesem Wettbewerb gewonnen.

Teamstärke, neues Wissen und tolle Erfahrungen sind Gewinne, die der SEO Agentur keiner nehmen kann. Die Sumasearch versucht alles, um 1000 % für diesen Wettbewerb zu geben, doch das ist natürlich nicht möglich. Das Ziel der Agentur ist es natürlich nicht nur den SEO Contest 2020 zu gewinnen, sondern die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Die 1.000 % Arbeitsbereitschaft und Leistung gehen also nicht nur an den Wettbewerb, sondern auch an die Kunden, dessen Platzierung weiterhin aufrecht gehalten und verbessert werden müssen.

Trotz hoher Konzentration auf die Kunden, schafft es die Sumasearch dennoch aufrecht auf den oberen Plätzen zu halten. Das beweist, dass diese Agentur keine 1.000 % in diesen Wettbewerb leisten muss, um bei den Besten mitzuhalten. Die Platzierung bleibt konstant, dieses Merkmal kann die Sumasearch auch bei ihren Kunden beweisen.

Aufrechte Platzierungen, stetige Verbesserungen, wahre Stärke, dass ist es, was eine gute SEO Agentur ausmacht. Kein Wettbewerb der Welt kann es erreichen, dass dort mehr Leistung hereingesteckt wird, als in die eigenen Kunden.

Dennoch wird die Sumasearch alles dafür geben, am Montag den Sieg zu erlangen und die gewonnen Erfahrungen mit den Kunden zu teilen. Letztendlich sind die Kunden der Agentur die Gewinner, die am Ende von dem neu erlangten Wissen profitieren werden.