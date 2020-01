Santacruz Silver meldet Jahresproduktion von 2.829.459 Unzen Silberäquivalent für 2019



28. Januar 2020 – Vancouver, B.C. – Santacruz Silver Mining Ltd. (TSX.V:SCZ) (Santacruz oder das Unternehmen) meldet seine Betriebsergebnisse für das vierte Quartal (Q4) und das Geschäftsjahr, die beide am 31. Dezember 2019 endeten, aus dem Projekt Zimapa in Zimapan Hildalgo, dem Projekt Veta Grande in Zacatecas und dem Projekt Rosario in Charcas (San Luis Potosi), alle in Mexiko, und berichtet über den aktuellen Stand der Betriebe.

Wichtigste Produktionsergebnisse

– Gesamtproduktion von 2,8 Millionen Unzen Silberäquivalent, ein Plus von 346 % gegenüber 2018

– Silberproduktion von 787.476 Unzen, ein Plus von 249 % gegenüber 2018

– Rampenerschließung bei Zimapan, Veta Grande und Rosario vorangetrieben, um eine Steigerung der Durchsatzleistung der Mühle bei allen drei Minen für 2020 zu unterstützen

Das Unternehmen produzierte im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 2.829.459 Unzen Silberäquivalent (2018: 634.564 Unzen), einschließlich einer Produktion von 1.324.303 Unzen Silberäquivalent im vierten Quartal 2019 (2018: 196.521). Der deutliche Produktionszuwachs ist das Ergebnis der zweiphasigen Übernahme von Carrizal Mining, S.A de C.V. (Carrizal) und seiner Rechte für den Betrieb der Mine Zimapan. Wie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 2. Juli 2019 berichtet wurde, erwarb das Unternehmen am 1. Juli 2019 eine Beteiligung von 50 % an Carrizal. Infolgedessen wies das Unternehmen in seinen Betriebsergebnissen für das dritte Quartal 2019 50 % der Produktion der Mine Zimapan aus. Darüber hinaus erwarb Santacruz, wie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 7. Oktober 2019 mitgeteilt wurde, am 4. Oktober 2019 die verbleibenden Anteile von 50 % an Carrizal. Dementsprechend wurde die Produktion der Mine Zimapan zu 100 % in den Betriebsergebnissen des Unternehmens für das vierte Quartal 2019 verbucht. Wie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 30. Oktober 2019 berichtet wurde, hat Carrizal das Recht, die Mine Zimapan bis zum 31. Dezember 2020 zu betreiben. Damit hat das Management Zeit, eine offizielle Erwerbsvereinbarung mit Grupo Penoles S.A.B de C.V. (Peñoles) abzuschließen.

Carlos Silva, COO von Santacruz, sagt dazu: Nach der erfolgreichen Übernahme und Integration von Carrizal Mining verzeichnete Santacruz 2019 mit einer Produktion von 2,8 Millionen Unzen Silberäquivalent ein Rekordjahr. Zusätzlich zu diesem transformativen Ereignis konnte die Jahresproduktion in den Minen Veta Grande und Rosario erheblich gesteigert werden, wobei gleichzeitig nach wie vor beachtliche Erschließungsaktivitäten durchgeführt und die Explorationspläne vorangetrieben wurden, um unsere Produktion in allen Minen weiter zu verbessern und die Minenressourcen zu erweitern. Herr Silva weiter: Mein Lob gilt allen unseren Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihr Engagement, unsere Betriebsaktivitäten in allen Bereichen zu verbessern, und ich bin mir sicher, dass unser Engagement für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb einen Eckpfeiler für weitere Verbesserungen im Jahr 2020 darstellen wird.

Konsolidierte Produktionsergebnisse – viertes Quartal und Geschäftsjahr 2019

Q4 2019 Q4 2018Jahr 20Jahr 20

1 1

9 8

Verarbeitetes Material 220.154 53.396 469.290211.465

(Tonnen)

Silberäquivalentprodukti1.324.303196.5212.829.4634.564

on 59

(Unzen)

(1), (2)

Silberproduktion (Unzen)345.314 62.537 787.476187.871

(2)

Goldproduktion (Unzen)(2280 248 965 677

)

Bleiproduktion (Tonnen)(1.060 279 2.527 697

2)

Zinkproduktion (Tonnen)(3.504 451 7.382 1534

2)

Kupferproduktion 482 0 798 0

(Tonnen)

Durchschnittlicher Head-278 226 274 193

Gehalt

(g/t AgÄq)(1) (2)

Produktionsergebnisse, Projekt Zimapan – viertes Quartal und Geschäftsjahr 2019

Q4 2019 Q4 201Jahr 20Jahr 20

8 19 18

Verarbeitetes Material 161.071 – 243.313-

(Tonnen)

Silberäquivalentprodukti996.032 – 1.602.6-

on 21

(Unzen)

(1)

Silberproduktion (Unzen)248.593 – 400.057-

Silberhöchstgehalt (g/t)72 – 73 –

Silbergewinnungsrate (%)66.4 -69,9 –

Goldproduktion (Unzen) 0 – 0 –

Bleiproduktion (Tonnen) 695 – 1.158 –

Zinkproduktion (Tonnen) 2.591 – 4.083 –

Kupferproduktion 482 – 798 –

(Tonnen)

Durchschnittlicher Head-282 – 284 –

Gehal

t (g/t AgÄq)(1)

Erschließung (Meter) 838 – 1.241 –

Produktionsergebnisse, Projekt Veta Grande – viertes Quartal und Geschäftsjahr 2019

Q4 2019 Q4 201Jahr 20Jahr 20

8 19 18

Verarbeitetes Material 36.111 36.720149.890150.281

(Tonnen)

Silberäquivalentprodukti193.748 128.98761.262317.725

on 5

(Unzen)

(1)

Silberproduktion (Unzen)53.615 42.217237.73180.486

(2)

Silberhöchstgehalt (g/t)102 84 105 73

Silbergewinnungsrate (%)45,1 44,2 47,1 42,9

Goldproduktion (Unzen) (116 84 457 298

2)

Bleiproduktion (Tonnen) 277 237 1.082 542

(2)

Zinkproduktion (Tonnen) 534 283 1.949 533

(2)

Kupferproduktion 0 0 0

(Tonnen)

DurchschnittlicherHead-G297 255 286 196

ehalt

(g/t AgÄq)(1)

Erschließung (Meter) 665 1.112 3.389 4.139

Produktionsergebnisse, Projekt Rosario – viertes Quartal und Geschäftsjahr 2019

Q4 2019 Q4 201Jahr 201Jahr 20

8 9 18

Verarbeitetes Material 22.972 16.67676.088 61.184

(Tonnen)

Silberäquivalentprodukti134.523 67.536465.576 316.839

on

(Unzen)

(1)

Silberproduktion (Unzen)43.106 20.320149.687 76.374

(1)(2)

Silberhöchstgehalt (g/t)64 42 65 42

(2)

Silbergewinnungsrate (%)90,6 89,9 93,4 86,3

(2)

Goldproduktion (Unzen) (163 164 508 3790

2)

Bleiproduktion (Tonnen) 87 41 287 155

(2)

Zinkproduktion (Tonnen) 379 168 1.350 1.001

(2)

Kupferproduktion 0 0 0 0

(Tonnen)

Durchschnittlicher Head-214 161 218 180

G

ehalt (g/t AgÄq)(1)(2)

Erschließung (Meter) 796 693 3.224 2.207

(1) Der Silberäquivalent (AgÄq) wurde folgendermaßen berechnet:

Der Silberäquivalent für 2019 wurde unter Anwendung der folgenden Metallpreise berechnet: 15,25 USD pro Unze Ag, 1.281 USD pro Unze Au, 1,20 USD pro Pfund Zn und 2,92 USD pro Pfund Cu.

Der Silberäquivalent für 2018 wurde unter Anwendung der folgenden Metallpreise berechnet: 17,00 USD pro Unze Ag, 1.295 USD pro Unze Au, 1,35 USD pro Pfund Zn und 3,14 USD pro Pfund Cu.

(2)-Die Vergleichszahlen für das vierte Quartal 2018 und das Geschäftsjahr 2018 wurden gegenüber den ursprünglich veröffentlichten Beträgen angepasst, die auf einer internen Prüfung der früheren metallurgischen Berichtspraxis und der Einführung neuer Verfahren durch das Management zur genaueren Berechnung der relevanten Daten basieren.

Die Projekte im Rückblick

Projekt Zimapan

Die Aktivitäten in der Mine konzentrierten sich auf die Beschleunigung der Erschließung bei Mina Monte und Mina Carrizal in Richtung der Bereiche Concordia bzw. Santa Elena. Sobald Zugang zu diesen Bereichen besteht, sollen sie eine Erhöhung des Beschickungsmaterials für die Mühle (rund 10.000 Tonnen extra pro Monat) sowie eine weitere Steigerung der Produktion in der Mine Zimapan bis zum Ende des zweiten Quartals dieses Jahres ermöglichen.

Projekt Veta Grande

Im Vergleich zu 2018 stieg die Silberäquivalentproduktion im Projekt Veta Grande im vierten Quartal und im Geschäftsjahr 2019 um 50 % bzw. 140 %. Dieser Produktionsanstieg ist in erster Linie auf den Zugang zu mineralisiertem Material mit höheren Head-Gehalten zurückzuführen, nachdem die tieferen Ebenen (Ebene 6 und 5) in den Minen Garcia und Armados erreicht wurden, wo das mineralisierte In-situ-Material zu höheren Head-Gehalten beiträgt.

Im November und Dezember betrug die Produktionsleistung im Schnitt etwa 420 Tagestonnen, wobei bei den Zink- und Bleikonzentraten ein Aufwärtstrend verzeichnet wurde, der sich fortsetzen sollte. In diesem Zeitraum hat das Betriebsteam zwei der vier Kugelmühlen saniert. Eine dritte Kugelmühle wird derzeit überholt und soll Ende Februar wieder in Betrieb genommen werden, womit die Mahlkapazität auf 650 Tagestonnen steigen wird. Die Head-Gehalte des Beschickungsmaterials der Mühlen werden aufrechterhalten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Head-Gehalte und Gewinnungsraten für Silber, da es mehr mineralisiertes In-situ-Material erschließt.

Projekt Rosario

Die Produktion im Projekt Rosario ging in der zweiten Jahreshälfte verglichen mit dem ersten Halbjahr um 26 % zurück, was vornehmlich auf die Verarbeitung von mineralisiertem Material mit deutlich geringerem Zinkgehalt zurückzuführen ist, während der Abbau in einem Bereich mit niedrigeren Gehalten erfolgte. Derzeit ist ein 3.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm im Gange, das zu einer besseren Umsetzung des aktuellen Minenplans beitragen soll, der auf die Verbesserung der aktuellen Abbauverwässerung abzielt.

Qualifizierte Sachverständige

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Van Phu Bui, P.Geo., Mitarbeiter von ARC Geoscience Group, geprüft und genehmigt. Van Phu Bui steht in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen und ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 (NI 43-101).

Über Santacruz Silver Mining Ltd.

Santacruz ist ein auf Mexiko fokussiertes Silberunternehmen mit zwei produzierenden Silberprojekten, Rosario und Veta Grande, sowie zwei Explorationskonzessionsgebieten, Minillas und Zacatecas. Das Unternehmen besitzt auch 100 Prozent der Anteile an Carrizal Mining S.A. de C.V. Carrizal Mining ist ein privates mexikanisches Bergbauunternehmen, dessen wesentlicher Vermögenswert eine 20-Prozent-Arbeitsbeteiligung am unternehmenseigenen Projekt Veta Grande ist. Carrizal Mining hat zudem das Recht, die Mine Zimapán bis 31. Dezember 2020 im Rahmen eines Minenpachtabkommens zu betreiben.

Das Unternehmen wird von einem Team aus technischen Experten geführt, die bereits erfolgreich an der Erschließung, am Betrieb und an der Entdeckung von Silberminen in Mexiko beteiligt waren. Unser Unternehmensziel ist es, ein mittelständischer Silberproduzent zu werden.

Gezeichnet:

Arturo Préstamo Elizondo,

President, Chief Executive Officer & Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Arturo Prestamo

Santacruz Silver Mining Ltd.

E-Mail: info@santacruzsilver.com

Telefon: (604) 569-1609

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen dar, einschließlich Aussagen über die Abschluss einer Vereinbarung mit Peñoles, den möglichen Erwerb der Mine Zimapan durch das Unternehmen von Peñoles und die erwarteten Produktionssteigerungen in der Mine Zimapan. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Plänen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Informationsübermittlung und unterliegen bestimmten Faktoren und Annahmen. Bei der Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, darunter, dass sich die Finanz- und Entwicklungspläne des Unternehmens aufgrund unvorhergesehener Ereignisse nicht ändern und dass die zukünftigen Metallpreise sowie die Nachfrage und die Marktaussichten für Metalle stabil bleiben oder sich verbessern werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und tatsächliche Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung ändern oder ungenau sind, beinhalten unter anderem das Risiko, dass sich eine der vorstehend genannten Annahmen als nicht gültig oder zuverlässig erweist; dass nicht garantiert werden kann, dass es dem Unternehmen gelingen wird, einen verbindlichen Kaufvertrag zu unterzeichnen und anschließend die Übernahme der Mine Zimapan abzuschließen (einschließlich der Beschaffung der erforderlichen Mittel für den Kaufpreis), weshalb die Gefahr besteht, dass die Zuweisung der Produktion aus der Mine Zimapan an das Unternehmen nach dem 31. Dezember 2020 eingestellt wird, was zu einer erheblichen Verringerung der zukünftigen Produktionsergebnisse im Vergleich zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Ergebnissen führen würde; das Risiko von Verzögerungen und/oder der Einstellung der geplanten Arbeiten; Änderungen der Finanzlage und der Entwicklungspläne des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Daten (auch in Bezug auf das mineralisierte Material Dritter) im Hinblick auf die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; die Unsicherheiten im Hinblick auf die Geologie, den Gehalt und die kontinuierlichen Eigenschaften von Mineralvorkommen und das Risiko unerwarteter Schwankungen bei Mineralressourcen, Gehalt und/oder Förderraten; Marktbedingungen und Volatilität sowie die globalen wirtschaftlichen Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit Gold-, Silber-, Basismetall- und anderen Rohstoffpreisschwankungen; Risiken im Zusammenhang mit Umweltauflagen und -verpflichtungen; die Möglichkeit, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen, sowie die anderen Risiken und Unsicherheiten, die für Mineralexplorations- und Erschließungsaktivitäten und das Unternehmen gelten, wie in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens dargelegt, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com veröffentlicht werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Projekt Rosario

Die Entscheidungen, mit der Produktion in der Mine Rosario, auf dem Konzessionsgebiet Cinco Estrellas und dem Erzgang Membrillo zu beginnen, basierte nicht auf einer Machbarkeitsstudie, in der wirtschaftlich rentable bzw. technisch förderbare Mineralreserven ausgewiesen wurden, sondern auf einer vorläufigen Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen. Demzufolge sind mit dieser Produktionsentscheidung ein hohes Maß an Unsicherheit sowie wirtschaftliche und technische Risiken verbunden. Die Produktions- und Wirtschaftsvariablen können, da keine vollständige und detaillierte Standortanalyse im Einklang mit der Vorschrift NI 43-101 vorliegt, in entscheidendem Maße abweichen.

Projekt Veta Grande

Die Entscheidung, mit der Produktion im Projekt Veta Grande zu beginnen, basierte nicht auf einer Machbarkeitsstudie, in der wirtschaftlich rentable bzw. technisch förderbare Mineralreserven ausgewiesen wurden. Demzufolge sind mit dieser Produktionsentscheidung ein hohes Maß an Unsicherheit sowie wirtschaftliche und technische Risiken verbunden. Die Produktions- und Wirtschaftsvariablen können, da keine vollständige und detaillierte Standortanalyse im Einklang mit der Vorschrift NI 43-101 vorliegt, in entscheidendem Maße abweichen.

Mine Zimapan

Die Produktion in der Mine Zimapan wird nicht durch eine Machbarkeitsstudie, in der wirtschaftlich rentable bzw. technisch förderbare Mineralreserven ausgewiesen wurden, oder durch eine andere unabhängige Wirtschaftsstudie gemäß NI 43-101, gestützt. Dementsprechend bestehen erhöhte Unsicherheit sowie wirtschaftliche und technische Ausfallrisiken im Zusammenhang mit dem Produktionsbetrieb in der Mine Zimapan. Die Produktions- und Wirtschaftsvariablen können, da keine vollständige und detaillierte Standortanalyse im Einklang mit der Vorschrift NI 43-101 vorliegt, in entscheidendem Maße abweichen.

Jede Transaktion zum Erwerb der Vermögenswerte bei Zimapan durch das Unternehmen unterliegt unter anderem der Einreichung aller erforderlicher behördlicher Unterlagen und dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

