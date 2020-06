SAP Concur: GISA ist zertifizierter Partner für Beratung und Implementierung

Der hallesche IT-Dienstleister GISA ist jetzt zertifizierter SAP Concur Partner und gehört damit zu den wenigen Unternehmen in Deutschland, die zur Cloud-Lösung für das Travel Management beraten, sie implementieren und vertreiben können.

?Für uns ist dies der Schritt zu einer langfristigen Partnerschaft?, erklärt Gabi Hofmann, Unit Director HCM bei GISA. Mit dem Produkt aus dem Hause SAP erweitere GISA nicht nur das eigene Leistungsportfolio, sondern untersetze auch die Gesamtstrategie des Unternehmens. ?Mit SAP Concur setzen wir den strategisch wichtigen Weg in Richtung Cloud fort.? Gabi Hofmann rät Unternehmen, sich frühzeitig mit der Ausrichtung ihres Reisemanagements zu befassen: ?Wenn sich Unternehmen zukunftsfähig aufstellen wollen, haben sie mit Concur den ersten Haken gesetzt. In der On-Premise-Lösung im S/4HANA wird es funktional nach aktuellem Stand keine Weiterentwicklungen mehr geben.?

Auch aus Sicht von Tom Zinke, GISA HCM Consultant, stellt die Cloud-Anwendung eine optimale Alternative zum bestehenden Travel Management dar. ?Concur ist eine sehr innovative, anwenderfreundliche Lösung mit vielen Einzelkomponenten, die das Schlagwort Digitalisierung untersetzen.? Die Vorteile sieht er insbesondere in der Mobilität ? alle Anwendungen lassen sich nicht nur am Desktop, sondern auch auf mobilen Endgeräten nutzen.

Bei den vollintegrierten Lösungen stünde stets der Servicegedanke für den Dienstreisenden im Mittelpunkt. So können Reisen einfach geplant und abgerechnet, Belege unkompliziert digitalisiert und zum Genehmigen aufbereitet werden. Kurz: Die Anwendung vereinfacht bisherige Abläufe im Reisemanagement für die Mitarbeiter deutlich und bringt neben einer Zeit- auch eine Kostenersparnis mit sich. ?Mit Concur hat SAP im Reisemanagement die Weichen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte gestellt?, so Zinke. ?Es ist ein Stück Zukunft.?

Über SAP Concur

SAP Concur ist der weltweit führende Anbieter von integrierten Lösungen für die Buchung und Abrechnung von Geschäftsreisen. Im Fokus stehen dabei die Vereinfachung und Automatisierung alltäglich anfallender Prozesse. Das US-amerikanische Unternehmen wurde 1993 als Start-up gegründet und gehört seit 2014 zur SAP-Familie.

Als IT-Spezialist und zertifizierter Cloud Service Provider bietet GISA intelligente IT-Lösungen an: von der Strategie und Beratung über die Entwicklung und Implementierung bis hin zum Outsourcing kompletter Geschäftsprozesse und IT-Infrastrukturen. GISA ist in Deutschland einer der führenden IT-Dienstleister für die Energiewirtschaft und Marktführer für Smart-Meter-Gateway-Administration mit perspektivisch mehr als einer Million intelligenten Messsystemen in der Betreuung. Der IT-Dienstleister beschäftigt mehr als 830 Mitarbeiter an sechs Standorten und Büros in Deutschland.