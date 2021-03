SAP Diamant-Initiative: sechsfache Auszeichnung für valantic

Mit der Diamant-Initiative würdigt SAP Deutschland außergewöhnliche Leistungen und Branchenexpertise von SAP Partnern. Im Rahmen dieses Programms hat der Walldorfer Softwarekonzern den SAP Gold Partner valantic (www.valantic.com) gleich mehrfach ausgezeichnet: mit der Ernennung zum Partner des Jahres in der Branche DMI & Automotive, dem Special Award für die Line of Business Digital Supply Chain sowie mit einer Nominierung für das Partner Advisory Council zur engen Zusammenarbeit zwischen SAP und SAP Partnerunternehmen. Daraus resultierend wurde valantic zudem in den Branchen Diskrete Fertigung (DMI), Prozessindustrie / Life Science (PLI) & Service Provider / Media als Fokuspartner anerkannt.

SAP Partner mit Auszeichnungen und Fokuspartnerschaften im Rahmen der Diamant-Initiative arbeiten besonders eng mit SAP Deutschland zusammen. Für die Kunden von valantic bedeutet das einen noch besseren Komplettservice durch valantic für digitale SAP Transformationsprojekte.

?Wir freuen uns außerordentlich, dass valantic im Rahmen der Diamant-Initiative von SAP in diesem Jahr erneut mehrfach ausgezeichnet wurde. Das ist eine große Anerkennung unserer Leistungen und unseres Engagements. Wir schätzen die Diamant Initiative als wichtigen Baustein für den weiteren Ausbau unseres SAP Netzwerks und die Vertiefung unserer Partnerschaft?, erklärt Kai Kronauer, Director SAP Engagement bei valantic. ?Das spiegelt auch unser dynamisches Wachstum wider, das wir nicht zuletzt auch der engen Partnerschaft mit SAP zu verdanken haben. Die mit den Auszeichnungen verbundenen Mehrwerte, wie intensivere Partnerbetreuung und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem SAP Vertrieb, werden wir selbstverständlich als Ansporn nehmen, um weiter für unsere Kunden Gas zu geben.?

Initiative für engere Partnerbeziehung und -Wertschöpfung

Ausschlaggebend für die Award-Vergabe innerhalb der SAP Diamant-Initiative ist eine aus fünf Dimensionen bestehende Bewertungsmatrix zur Beurteilung der Partnerperformance im vergangenen Jahr, bestehend aus den Kriterien Innovation, Expertise, Lösungskompetenz, Demand Generation und Joint Partner Revenue.

valantic ist die N?1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 1.000 Kunden vertrauen bereits auf valantic – davon 20 von 30 DAX-Konzernen und ebenso viele der führenden Schweizer und österreichischen Unternehmen. Mit mehr als 1.200 spezialisierten Solutions-Berater*innen und Entwickler*innen und einem Umsatz von über 170 Mio. Euro in 2020 ist valantic im DACH-Raum an 21 Standorten und international an vier Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer holokratischen Struktur aus Divisions, Competence Centern und Expertenteams – immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisierung – das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Customer Experience (CX), Supply Chain Excellence, SAP Services, Digital Strategy & Analytics sowie Financial Services Automation.

Über valantic SAP Services

Als SAP Gold Partner, SAP Cloud Focus Partner und SAP Extended Business Member ist die Division valantic SAP Services Komplettanbieter für die Optimierung sämtlicher Prozesse entlang der Wertschöpfungskette von Unternehmen. Mit Lösungen von SAP und der Beratungs- und Implementierungs-Expertise von valantic werden Unternehmen dank durchgängiger und intelligent vernetzter Prozesse zum Intelligent Enterprise mit optimal auf die Customer Journey ausgerichteten Prozessen. Von der Entwicklung der SAP Strategie bis hin zur Implementierung, dem Betrieb der SAP Systeme und dem Lizenzvertrieb unterstützt valantic seine Kunden branchenübergreifend bei der Digitalisierung ihrer Unternehmensabläufe. Zum SAP Portfolio gehören SAP S/4HANA, SAP Digital Supply Chain, SAP Customer Experience, SAP Finance, SAP Human Capital Management (HCM) und SAP Analytics. Darüber hinaus bietet valantic eigene SAP Add-ons für die Bereiche Finance, HCM, Logistik, Security sowie Berechtigungs- und Stammdatenmanagement. ?

