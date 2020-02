SAP gibt erweiterte Innovationszusage für SAP S/4HANA und bietet Klarheit und Wahlmöglichkeiten für SAP Business Suite 7

SAP sagt die Wartung für SAP S/4HANA bis Ende 2040 zu. Gleichzeitig wird SAP die Mainstream-Wartung für Kernanwendungen der SAP Business Suite 7* bis Ende 2027 bereitstellen und anschließend eine optionale Extended-Wartung bis Ende 2030 anbieten.

?Unsere Kunden zeigen uns, dass sie mit SAP S/4HANA den Weg Richtung Zukunft beschreiten möchten. Sie erwarten von SAP ein langfristiges Bekenntnis zu dieser Plattform?, sagte Christian Klein, Co-Vorstandssprecher und Mitglied des Vorstands der SAP SE. ?Wir wissen, dass unsere Kunden umfangreiche Transformationsprojekte durchführen und dafür die herausragenden Funktionen der Lösung nutzen. Unsere User Groups bestätigen dies, eine aktuelle Umfrage der Americas SAP User Group hat keinen Kunden mehr gezeigt, der nicht die Migration auf S/4HANA plant. Darüber hinaus weist die deutschsprachige User Group in ihrer kürzlich veröffentlichten Umfrage darauf hin, dass die Investitionen der Kunden in SAPS/4HANA deutlich zunehmen. Da unsere Kunden außerdem Wahlmöglichkeiten verlangen, wird SAP zusätzliche Flexibilität gewährleisten, damit die bahnbrechenden Chancen von SAP S/4HANA voll ausgeschöpft und das individuelle Tempo und die Komplexität der Kundenprojekte berücksichtigt werden können.?

Thomas Saueressig, Mitglied des Vorstands der SAP SE und verantwortlich für SAP Product Engineering, fügte hinzu: ?SAP S/4HANA ist für unsere Kunden die Architektur und Plattform der Zukunft. SAP ist es wichtig, dass ihre Kunden erfolgreich sind und im Hinblick auf die von uns angebotenen Lösungen freie Wahl haben. Mit diesen Wartungszeiträumen sorgen wir weiterhin für Transparenz und Vertrauen. Das beträchtliche Wachstum im Jahr 2019 ist ein Beleg dafür, dass unsere Strategie für SAP S/4HANA die richtige ist.?

Hohe Nachfrage und Flexibilität

SAP S/4HANA ist die Intelligent Suite der nächsten Generation, die auf Grundlage innovativer Best Practices und der Automatisierung durch künstliche Intelligenz den Wandel zu einem digitalen, intelligenten Unternehmen ermöglicht. Gleichzeitig ebnet sie den Weg in die Cloud und zu hybriden Architekturen und erlaubt damit, die IT-Landschaft beträchtlich zu vereinfachen und die Systemgesamtkosten (TCO) zu verringern. Mehr als 13.800 Kunden haben sich bereits für SAP S/4HANA entschieden und Tausende nutzen die Lösung aktiv, um ihr Unternehmen neu auszurichten und alle Vorteile der Digitalisierung für sich zu nutzen.

Jüngste Umfragen sowohl der amerikanischen SAP-Anwendergruppe (ASUG) als auch der deutschsprachigen Anwendergruppe (DSAG) zeigen einen deutlichen Anstieg der Investitionen von Kunden in SAP S/4HANA. Die DSAG berichtet, dass über 49% der Kunden eine Migration auf SAP S/4HANA innerhalb der nächsten drei Jahre planen, während der ASUG-Bericht zeigt, dass die Zahl der Kunden, die keinen Umstieg auf SAP S/4HANA planen, auf null gesunken ist.

SAP unterstützt diesen Umstieg mit einem umfassenden Programm von Angeboten, Services und Tools und einem großen Netzwerk von IT-Dienstleistern, die seit mehr als vier Jahrzehnten kontinuierlichen Erfolg, Innovation und Wachstum bei der Einführung von SAP-Lösungen sicherstellen.

Als Ergebnis der Zusammenarbeit mit Kunden, Anwendergruppen und Partnern sowie weiteren Branchenvertretern bietet SAP jetzt die Wartung für SAP S/4HANA bis 2040 sowie längeren Support für die SAP Business Suite 7 an. Kunden sind damit in der Lage, Innovationen umfänglich und hochflexibel zu nutzen, um ihre Geschäftsprozesse grundlegend zu verändern und dabei ihre bestehenden Investitionen zu schützen.

?Kunden, die bei ihrer digitalen Transformation auf SAP S/4HANA setzen, brauchen einen Partner, der Innovationen für ihre gesamten Geschäftsbereiche und Prozesse unterstützt. Mit der Wartung für SAP S/4HANA bis 2040 unterstützt SAP seine Kunden langfristig und gibt ihnen Planungssicherheit für die Zukunft?, sagte Joshua Greenbaum, Principal bei Enterprise Applications Consulting. ?Diese Kunden brauchen auch die nötige Flexibilität, um ihre Neuausrichtung sorgfältig und mit minimaler Unterbrechung der laufenden Geschäftsprozesse zu planen. Mit dem längeren Wartungszeitraum für die SAP Business Suite 7 unterstreicht SAP, dass Kunden ihren Wandel unterschiedlich schnell vorantreiben und dass es für den Kundenerfolg wichtig ist, bestehende Prozesse der SAP Business Suite in Abstimmung mit der Transformation der Kunden zu unterstützen.?

Wahlfreiheit und InvestitionsschutzSAP bietet vollständige Transparenz zur Wartung für die SAP Business Suite 7 und verlängert für zwei weitere Jahre die Mainstream-Wartung für Kernanwendungen der SAP Business Suite 7. In dieser Auslaufphase wird SAP weiterhin die umfassenden Leistungen der Mainstream-Wartung bieten, die Kunden benötigen. Es wird dabei weder Vertragsänderungen geben noch werden zusätzlichen Gebühren anfallen. Nach dieser Phase bietet SAP den Kunden die Möglichkeit zu wählen, wie sie die Wartung für Kernanwendungen der SAP Business Suite 7 ab 2028 fortsetzen möchten:

Kunden, die Support für ihre Anwendungen in längeren Umstellungsphasen auf SAP S/4HANA benötigen, können auf das bewährte Angebot der Extended Maintenance zurückgreifen. Dies ist verbunden mit einem Aufschlag von zwei Prozentpunkten auf die bestehende Wartungsbasis für Kernanwendungen der SAP Business Suite 7 und gilt für alle Supportangebote. Extended Maintenance steht für drei weitere Jahre von 2028 bis 2030 zur Verfügung.

Kunden, die sich nicht bis Ende 2027 für die erweiterte Wartung entscheiden, sondern ihre Softwaresysteme mit der SAP Business Suite 7 weiterführen möchten, werden automatisch auf die Customer Specific Maintenance umgestellt. Diese beinhaltet die Lösung bereits bekannter Probleme bei unveränderten Gebühren.

?Die gesamten Ankündigungen sind ein wichtiger und vor allem der richtige Schritt von SAP. Es ist ein ermutigendes Zeichen, dass SAP seinen Kunden und Stakeholdern Gehör schenkt, und verdeutlicht, dass SAP alles Erforderliche tut, um die Bedürfnisse der Kunden bei der Digitalisierung zu erfüllen?, sagte Andreas Oczko, Fachvorstand Service & Support, Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG). ?Die langfristigen Zusagen führen die Diskussion weg vom Zeitdruck und zurück zum Wesentlichen: Wie lassen sich der Mehrwert und die Chancen, die SAP S/4HANA den Kunden auf dem Weg in die digitale Zukunft bietet, bestmöglich nutzen??

Michael Kleinemeier, Mitglied des Vorstands der SAP SE und verantwortlich für SAP Digital Business Services, betonte: ?Wir setzen uns entschlossen für den Erfolg unserer Kunden ein. Mit der verlängerten Wartung für die SAP Business Suite 7 und dem langfristigen Support für SAP S/4HANA untermauern wir das und bieten unseren Kunden auf dem Weg in die Zukunft Wahlfreiheit und Flexibilität. Wir danken unseren Kunden und vor allem unseren Anwendergruppen für die enge Zusammenarbeit, um dies zu ermöglichen.?

* Kernanwendungen der Software SAP Business Suite 7 beinhalten SAP ERP 6.0, SAP Customer Relationship Management 7.0, SAP Supply Chain Management 7.0 und SAP Supplier Relationship Management 7.0 und SAP Business Suite powered by SAP HANA

