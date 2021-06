SAP kündigt auf der SAPPHIRE NOW neue Innovationen zur Unterstützung von Kunden an

SAP hat auf seiner globalen Kundenkonferenz SAPPHIRE NOW das SAP Business Network vorgestellt. Es bildet den ersten Schritt für umfassende Pläne von SAP zur Gründung neuer Business Communities. Sie sollen Unternehmen helfen, effizienter zu arbeiten, sich besser auf geänderte wirtschaftliche und geopolitische Rahmenbedingungen einzustellen und zu mehr Nachhaltigkeit beizutragen.

SAP hat auch eine Reihe neuer Innovationen angekündigt, die Kunden helfen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, ihre Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern und ihr gesamtes Potenzial auszuschöpfen.?Dies sind die Highlights der geplanten Innovationen:

Business Process Intelligence Lösungen bieten nun SAP Process InsightsUnternehmen können mit SAP Process Insights als Teil des Portfolios business process intelligence (BPI) ihre realen Geschäftsprozesse analysieren und verbessern.?EY, Deloitte und Infosys Limited sind erste strategische Partner, die mit dem Portfolio BPI von SAP arbeiten, um Unternehmen bei ihrer Transformation zu unterstützen.?Weitere Informationen finden sie unter ?SAP Announces New SAP Process Insights Solution for Quick and Easy Understanding of How Well Processes Perform?.

Verify, eine neue Funktion von SAP?Concur, vereinfacht Prüfung von Abrechnungen durch künstliche Intelligenz und maschinelles LernenDie neue Verify Funktion, ein Service von SAP Concur nutzt künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, um automatisch mögliche Probleme und Unstimmigkeiten in Spesenabrechnungen zu erkennen.?Die KI-Modelle basieren auf der Analyse von Reisekosten in Höhe von mehr als 1 Billion US-Dollar und vielen Millionen Spesenbelegen.?Verify ist in der Lage, Spesenabrechnungen zu genehmigen, die keine Probleme aufweisen, und gleichzeitig auf Unregelmäßigkeiten hinzuweisen, die vom Auditor zu prüfen sind. Durch diesen KI-gestützten Prozess verschwenden Auditoren keine Zeit mit der Prüfung von Spesenabrechnungen, die den Reisekostenrichtlinien entsprechen, und können einfacher Probleme bei der Einhaltung der Richtlinien oder Betrugsfälle entdecken.?Weitere Informationen finden Sie unter ?Verify Applies Artificial Intelligence and Machine Learning to Simplify Expense Auditing?.

SAP Upscale Commerce: No-Code-Lösung für direkte Interaktion mit Kunden SAP Upscale Commerce ist eine No-Code-Lösung für den Onlinehandel, die es mittelständischen Einzelhändlern ermöglicht, innerhalb weniger Minuten ein nahtloses Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg zu schaffen.?Mithilfe integrierter künstlicher Intelligenz können Einzelhandelsunternehmen personalisierte Angebote erstellen. Die Grundlage dafür bilden Stimmungsanalysen in sozialen Medien und Einkaufsdaten, die ein umfassendes Bild der Kunden bieten.?Dank Headless-API-Architektur können Händler ihren Kunden über sämtliche Kanäle Echtzeitinformationen zu ihrem Einkauf und zur Lieferung zur Verfügung stellen.?SAP Upscale Commerce ist auch in SAP S/4HANA integriert, sodass alle für Kunden sichtbaren Funktionen mit dem Finanzwesen sowie der Logistik und Auftragsabwicklung im Backend verknüpft sind, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter ?SAP Upscale Commerce Offers Midmarket Brands No-Code, Maintenance-Free Path to Direct-to-Consumer Engagement?.

Drei neue Funktionen auf der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) liefern Erkenntnisse aus DatenSAP Analytics Cloud bietet nun Funktionen für die operative Personalanalyse und ?planung mit Integration in SAP-SuccessFactors-Lösungen. Damit werden operative Daten sowie Finanz- und Mitarbeiterdaten miteinander verknüpft, sodass Unternehmen umfassendere Einblicke in das Personalwesen erhalten.?Mehr dazu erfahren Sie unter ?Enabling Human-Centric & Data-Driven Workforce Planning?. Über den neuen?Datenmarktplatz für SAP Data Warehouse Cloud können sich Kunden und Partner mit Datenanbietern aus verschiedenen Branchen und Geschäftsbereichen vernetzen, um Erkenntnisse für eine bessere Entscheidungsfindung zu gewinnen.?SAP erweitert auch sein Low-Code/No-Code-Angebot: SAP Intelligent Robotic Process Automation services kann nun Benutzerinteraktionen erfassen und automatisieren und lässt sich mit SAP Process Insights integrieren, um wirkungsvolle Automatisierungsmöglichkeiten zu identifizieren.

