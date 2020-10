SAP und Partner erweitern Branchen-Cloudportfolio um Handel, Dienstleistungsbranche und Maschinen- und Gerätebau

SAP hat sein Portfolio für branchenspezifische Cloudlösungen erweitert, um die Anforderungen drei neuer Branchen zu unterstützen: Handel, Dienstleistungen und Maschinen-, Geräte- und Komponentenbau. Dieses SAP-Portfolio bietet spezielle Anwendungen, die auf besondere Branchenanforderungen ausgerichtet sind.

Diese Lösungen, die von SAP und seinen Partnern auf einer offenen Platform as a Service entwickelt werden, helfen Kunden dabei, schnell Innovationen in ihrer IT-Landschaft einzuführen. ?Unternehmen sind heute auf Technologie angewiesen, um schnell und flexibel agieren zu können?, sagte Peter Maier, President, Industries and Customer Advisory, SAP. ?Innovative Unternehmen schaffen mit Erfolg ein Gleichgewicht zwischen der Optimierung ihrer bestehenden Geschäftsprozesse und Innovationen für neue branchenspezifische Geschäftschancen, um neue Einnahmequellen zu identifizieren und zu erschließen. Unser Branchen-Cloudportfolio bietet Lösungen, mit denen sich Unternehmen profitabel und nachhaltig neu ausrichten können und sich unsere Kunden somit auf veränderte Marktbedingungen in ihren Branchen einstellen können.?

Weiterer Ausbau eines Innovationsnetzes

Branchenspezifische Cloudlösungen werden auf der SAP Cloud Platform entwickelt und betrieben. Sie nutzen intelligente Technologien wie künstliche Intelligenz und komplexe Analysen, um attraktive Nutzererlebnisse zu gewährleisten und Abläufe zu digitalisieren und zu automatisieren. SAP und Partner konzentrieren sich auf das Kerngeschäft der Kunden in ihrer Branche, um durchgängige Prozesse zu optimieren und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zu ermöglichen, die helfen, sich vom Wettbewerb abzuheben. Die drei neuen Cloudangebote sind speziell auf die folgenden Branchen ausgelegt:

Handel: Handelsmarken stehen unter zunehmendem Druck, in innovative Geschäftsmodelle zu investieren und in ihrem Geschäftsumfeld neuen Mehrwert zu bieten, vor allem weil Verbraucher verlangen, dass der Handel einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet, und sie höhere Erwartungen an das Einkaufserlebnis setzen. Branchenspezifische Cloudlösungen für den Handel nutzen unter anderem Algorithmen für maschinelles Lernen, um verborgene Anforderungen zu entdecken und bedarfsgerechtere und personalisierte Angebote zu erstellen. Weitere Anwendungsszenarien finden Sie hier.

Dienstleistungsbranche: Unternehmen gelten häufig als Vorreiter der Digitalisierung für ihre Kunden. Sie stehen aber mittlerweile selbst vor tiefgreifenden Veränderungen, da sich bedeutende Trends darauf auswirken, wie sie mit Kunden kommunizieren, wie sie strukturiert sind und wie sie miteinander konkurrieren. Branchenspezifische Cloudlösungen für die Dienstleistungsbranche erlauben Unternehmen zum Beispiel, Services in digitaler Form über Abonnementplattformen anzubieten und damit die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen. Weitere Anwendungsszenarien finden Sie hier.

Maschinen-, Geräte- und Komponentenbau: Führende Unternehmen gehen dazu über, maßgeschneiderte Lösungen auf breiter Basis und als Service anzubieten, um auf weltweite Trends zu reagieren, die die industrielle Fertigung neu gestalten, wie zum Beispiel Digitalisierung, immer anspruchsvollere Kunden, veränderte Wettbewerbsbedingungen, Globalisierung und Outsourcing nach Kosten-Nutzen-Überlegungen. Branchenspezifische Cloudlösungen für den Maschinen-, Geräte- und Komponentenbau bieten zum Beispiel die Möglichkeit, reibungslos und durchgehend mit Kunden über verschiedene Kanäle wie das Internet, in direktem Kontakt oder auch über das Internet der Dinge zu interagieren. Weitere Anwendungsszenarien finden Sie hier.

?Die branchenspezifische Cloud von SAP erlaubt es, spezielle Erweiterungen für Branchen zur Verfügung zu stellen, die die SAP-Strategie für das intelligente Unternehmen ergänzen. Mit einem leistungsstarken Partnernetz, das zusammen mit SAP innovative Anwendungen bereitstellen kann, sind Kunden dadurch in der Lage, in wachsenden Märkten erfolgreich zu sein?, sagte Leslie Hand, GVP, IDC Retail and Financial Insights.

Partnerschaften für den Erfolg

Den Partnern von SAP kommt hierbei eine wichtige Rolle zu. Mit offenen APIs, Prozess- und Datenmodellen sowie einer Fülle von nativen Cloudtechnologien, die es ermöglichen Innovationen für neue Geschäftschancen in verschiedenen Branchen zu entwickeln, gewinnt SAP weitere Partner, die Lösungsinnovationen und ?entwicklungen vorantreiben möchten. SAP und seine Partner entwickeln gemeinsam innovative Geschäftsprozesse für Unternehmen und Geschäftsnetzwerke, damit Kunden schneller auf sich verändernde Geschäftsanforderungen reagieren können. Lesen sie hier Stimmen von SAP-Partnern und greifen Sie hier auf die Partnerlösungen im SAP App Center zu.

Kundenerfolg

Kunden von SAP nutzen die branchenspezifischen Cloudlösungen, um sich schneller neu aufstellen zu können. Ganz gleich, ob es sich beim Endanwender um einen Verbraucher, Mitarbeiter oder eine andere Firma handelt. Unternehmen setzen Technologie ein, um stärker auf die Bedürfnisse der Endanwender eingehen zu können, da digitale Interaktionen im privaten und beruflichen Bereich gängig sind. Die branchenspezifischen Cloudlösungen geben Unternehmen die Möglichkeit, sich auf digitale Prozesse auszurichten und dem Endanwender ein besseres Erlebnis zu bieten. Lesen Sie hier Stimmen von SAP-Kunden.

Weitere Informationen

Lesen Sie den Blog ?SAP?s Industry Cloud ? The Next Wave? von Peter Maier, President, Industries and Customer Advisory, SAP, und folgen Sie SAP-Branchen auf Twitter unter @SAPIndustries

Weitere Presseinformationen finden Sie im SAP News Center. Folgen Sie SAP auf Twitter unter @SAPdach.

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keine vergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vorausschauende Aussagen wie im US-amerikanischen ?Private Securities Litigation Reform Act? von 1995 festgelegt. Wörter wie ?vorhersagen?, ?glauben?, ?schätzen?, ?erwarten?, ?voraussagen?, ?beabsichtigen?, ?planen?, ?davon ausgehen?, ?können?, ?sollten?, ?werden? sowie ähnliche Begriffe in Bezug auf SAP sollen solche vorausschauenden Aussagen kennzeichnen. SAP übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen können. Auf die Faktoren, die das zukünftige finanzielle Abschneiden von SAP beeinflussen könnten, wird ausführlicher in den bei der US-amerikanischen ?Securities and Exchange Commission? (SEC) hinterlegten Unterlagen eingegangen, unter anderem im letzten Jahresbericht Form 20-F. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen kein unangemessen hohes Vertrauen zu schenken.

? 2020 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite http://www.sap.de/copyright.

Die SAP-Strategie soll dabei helfen, jedes Unternehmen in ein intelligentes Unternehmen zu verwandeln. Als ein Marktführer für Geschäftssoftware unterstützen wir Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: Unsere Kunden erwirtschaften 77 % der weltweiten Transaktionsumsätze. Unsere Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen unseren Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Wir vereinfachen Technologie für Unternehmen, damit sie unsere Software nach ihren eigenen Vorstellungen einfach und reibungslos nutzen können. Unsere End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es Kunden in 25 Branchen weltweit, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com.