SAP zeichnet CONET zum zweiten Mal in Folge als “Partner des Jahres Public Services” aus

CONET wurde im Rahmen der SAP-Diamant-Initiative zum zweiten Mal in Folge als ?Partner des Jahres Public Services? ausgezeichnet. Der durch die SAP Deutschland SE & Co. KG vergebene Preis würdigt die besondere Beratungskompetenz in der jeweiligen Branche und bietet damit auch eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Suche nach geeigneten Consulting-Partnern.

Die Auszeichnung basiert auf einer als Diamant-Modell bezeichneten Bewertungsmatrix von SAP. Fünf Leistungsdimensionen werden dabei berücksichtigt: Innovation, Expertise, Lösungen, Demand Generation und unterstützter Umsatz in entsprechenden Branchenprojekten. Nur Unternehmen, die in allen Kategorien herausragende Leistungen gezeigt haben und sich im Vergleich zu ihren Mitbewerbern besonders erfolgreich in Kundenprojekten engagieren, erhalten die Auszeichnung.?

?Bei der Diamant-Initiative geht es nicht allein um wirtschaftliche Kennzahlen, sondern darum, Branchenkompetenz zu bewerten, technische Expertise auszuzeichnen und Innovationskraft nachzuweisen. Daher sind wir besonders stolz darauf, dass wir die Auszeichnung zum zweiten Mal gewonnen haben?, erklärt Ingo La Roche, Geschäftsführer der ausgezeichneten CONET Business Consultants GmbH. ?Der Preis ist eine ungeheure Wertschätzung für die tagtägliche Beratungsarbeit unserer Kolleginnen und Kollegen und bestätigt auch unsere strategische Ausrichtung auf innovative SAP-Lösungen.??

Geschäftsführer Bernd Schmieder fügt hinzu: ?Wir haben im öffentlichen Sektor seit vielen Jahren eine sehr starke Reputation, die durch die Auszeichnung noch verstärkt wird. Sie beweist unseren Kunden, dass sie mit CONET die richtige Wahl im SAP-Umfeld getroffen haben. Zugleich bekräftigt die Ehrung unseren Status als Fokuspartner bei SAP.?

Weitere Informationen zu den SAP-Leistungen von CONET finden Sie auf der CONET-Website unter: https://www.conet.de/DE/loesungen/sap

“Erfolg. Unsere Leidenschaft.” CONET ist das kompetente IT-Beratungshaus für SAP, Infrastructure, Communications, Software und Consulting in den Schwerpunktbereichen Cyber Security, Cloud, Mobility und Data Intelligence. Mit rund 1000 Mitarbeitern gehört CONET zu den besten mittelständischen IT-Häusern in Deutschland. Namhafte Unternehmen und Organisationen aus Industrie & Handel, öffentlichem Sektor sowie Defense & Public Security vertrauen seit 1987 den Experten der mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe. Mit der Unternehmenszentrale in Hennef unterhält CONET zwölf Standorte in Deutschland und Österreich.