SAS DACH-Chefin in den Verwaltungsrat der AmCham Germany berufen

Heidelberg, 20. Mai 2020 – SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), ist ab sofort im Verwaltungsrat der American Chamber of Commerce (AmCham) in Germany (https://www.amcham.de/) vertreten: Annette Green, VP DACH, ist in das Board of Directors gewählt worden. Die Amtszeit der Mitglieder des Gremiums beträgt zwei Jahre.

Dem Gremium in Deutschland gehören bereits Führungskräfte namhafter Unternehmen an, unter anderem Siemens, Deutsche Telekom, SAP, IBM, Daimler, BASF, Deutsche Bank, Citigroup, Deloitte, Bayer oder PricewaterhouseCoopers. Green ist als Mitglied des Board of Directors an der aktiven Förderung der globalen Handelsbeziehungen und der interkulturellen Zusammenarbeit beteiligt, die sich die AmCham Germany als Ziele gesetzt hat.

“Globale Netzwerke in Wirtschaft und Politik sind heute wichtiger denn je”, sagt Frank Sportolari, President AmCham Germany. “Für ein offenes Wirtschaftsklima und länderübergreifendes Verständnis brauchen wir eine Vielfalt an Unternehmen und Branchen, die sich einbringen. Wir freuen uns daher besonders, dass Annette Green als Repräsentantin eines der führenden Experten für wegweisende moderne Technologien unseren Verwaltungsrat verstärkt.”

“Als gebürtige Deutsche, die fast 30 Jahre Teil des globalen Teams bei SAS in den USA war, sind mir die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen ein besonderes Anliegen”, erklärt Green. “Ich fühle mich sehr geehrt, sie in dieser Runde hochkarätiger Experten der Wirtschaft mitgestalten zu können.”

