Satire ja, platt nein

Satire darf alles. Deshalb darf der WDR auch einen Kinderchor

singen lassen “Meine Oma is ne alte Umweltsau”. Das ist weder lustig noch

hilfreich. Abgesehen davon, dass die meisten “Omas” im Durchschnitt wohl weniger

konsumorientiert als die Jüngeren leben – diese Art, die Generationen

gegeneinander aufzuwiegeln, führt zu nichts Gutem. Und die “Umweltsau” ist man

im Zweifel immer auch selbst. Der Chor zum Beispiel ist vor kurzem für Auftritte

um die halbe Welt geflogen. Erst am Montag hatte “Fridays for Future” per

Twitter gefragt, warum die Alten ihnen noch hereinredeten – schließlich seien

die “doch eh bald nicht mehr dabei”. Ähnlich wie jetzt der WDR ist die

Jugendbewegung zurückgerudert. Das macht Hoffnung, dass die Umweltbewegten nicht

so platt enden, wie es Rechtspopulisten tun: Ebenso wenig wie “die Ausländer an

allem schuld sind”, sind “die Alten” alleine für unsere Umweltprobleme

verantwortlich. Die Wirklichkeit ist komplizierter. Dem darf auch Satire

Rechnung tragen.

