Sattes Equipment für Restaurants – TV Halter, Tablet Gehäuse&mehr

Nach monatelangen Schließungen in der Gastronomie, scheint eine Abkehr von Lockdown-Szenarien endlich realistisch. Eine gute Gelegenheit für eine Modernisierung der Restaurants z.B. mit digitalen Speisekarten und / oder Menütafeln. Der Online Shop monitorhalterung.de bietet eine Vielzahl von Halterungen sowohl für Monitore / Displays als auch für Tablets, die klassische Speisekarten und Kreidetafeln ersetzen können.

Nachdem aufgrund der Corona Pandemie die Gastronomie starke Einbüßen verbuchen musste, hat der Bund-Länder-Gipfel die Sicherstellung der dauerhaften Öffnung der Betriebe als klare Zielsetzung formuliert. Dies erhöht die Investitionssicherheit der Restaurants und Gaststätten erheblich. Es bieten sich eine Fülle von Modernisierungsmaßnahmen an, die den Komfort sowohl für Gastronomen als auch für Gäste steigern. Beispielsweise werden in Gaststätten und Restaurants Speisekarten immer häufiger durch Tablets ersetzt. „Digitale Speisekarten haben den Vorteil, dass Änderungen schnell und unkompliziert vorgenommen werden können.“, erläutert Dipl. Inf. Steffen Groth, Geschäftsführer der BTS Business Trading Shops GmbH, und fügt erklärend hinzu: „Gerichte und Getränke, die nicht mehr zur Verfügung stehen, werden automatisch aus der Speisekarte entfernt bzw. neue hinzugefügt. Während der Wartezeit können auch Spiele gespielt oder die Umgebung auf einer Karte erkundet werden.“. Damit die Tablets dabei nicht beschädigt werden, ist eine robuste Tablethalterung empfehlenswert. Diese ist sowohl in der Variante als Tablet Einbau verfügbar und kann z.B. direkt in den Tisch integriert werden, oder die Tablets können mit einem passenden Tablet Schutzgehäuse wie normale Speisekarten an den Tischen des Restaurants an die Gäste ausgegeben werden.

Auch die klassischen Kreidetafeln, auf denen oft tagesaktuelle Angebote wie z.B. der Mittagstisch sowie neue Getränke oder Speisen angezeigt werden, bieten in der Variante als digitale Menütafel den Vorteil der schnellen Aktualisierung und können neben einer schlichten Aufzählung auch appetitanregende Bilder und Fotos anzeigen. Je nachdem, wo die Displays mit den gewünschten Informationen und Bildern angebracht werden sollen, gibt es die passende Monitorhalterung für die Bildschirme: Ob als klassische TV Wandhalterung, platzsparende Monitor Deckenhalterung oder als Display Ständer am Kassenbereich – digitale Menütafeln können überall zum Einsatz kommen. Außerdem nimmt auch der Einsatz von Tablets als Kassensystem beständig zu. Der Hersteller Novus beispielsweise bietet flexibel kombinierbare Kassensystem Halterungen für Monitore, Tablets und EC-Cash Geräte an. Zusätzlich bieten einige Gastronomen Gadgets wie induktive Ladestationen oder Tischanschlussfelder mit USB für ihre Gäste als zusätzlichen Service an.

Der Online Shop monitorhalterung.de bietet speziell auf die Gastronomie optimierte Halterungssysteme wie Public Displays, Tablet Halter, schwenkbare und neigbare TV Halter, diebstahlsichere Tischhalterungen, Wandhalter und Tischanschlussfelder von renommierten Herstellern wie Novus, MonLines, TabLines, miniBatt, peerless oder Vogels an.

Schwenkbare, neigbare oder drehbare TV Wandhalterungen – der Online Shop www.monitorhalterung.de ist einer der führenden Anbieter Europas im Bereich Monitor Halterungen und vertreibt Halterungssysteme für Monitore, TV Geräte, Tablets, Notebooks, Projektoren und Beamer. In dem vielseitigen Artikelsortiment werden neben normalen Halterungsmöglichkeiten auch Dokumentenhalter, Monitor- und Bildschirmerhöhungen, Kabelbrücken, Kabelkanäle, Tastaturhalterungen und PC-Halterungen angeboten. Optimal können mit den richtigen Halterungen im Heimkino, Büro, Haus oder Home-Office auch ergonomische Aspekte abgedeckt und berücksichtigt werden.

Der Shop gehört zu dem 2006 in Hamburg gegründeten Unternehmen BTS Business Trading Shops (www.business-trading.com). Die Online Shops bieten eine große Auswahl an Produkten namhafter Hersteller wie Andres Industries, Audipack, B-Tech, Bachmann, Bakker Elkhuizen, Barco, Basalte, Bosign, BRAVOUR, Cavus, CBS Colebrook Bosson Saunders, Compulocks, Crestron, Dataflex, Edbak, Erard, Ergotron, EvoLine, HellermannTyton, Humanscale, Hyundai Displays, i3 Technologies, iRoom, Kramer Germany, Legrand, Leicke, Loewe, Mecatronica, MonLines, NewStar, Novus, peerless AV, smart things, Smart Media Solutions, SmartMetals, TabLines, TecLines, Venset, Vogels, Wissmann und Zirkona.

Weiterhin sind Sonderanfertigungen in Einzel- und Serienfertigung möglich. Die individuellen Monitorhalterungen werden nach Absprache mit dem Kunden konstruiert und vor Ort in Wedel gefertigt. Ein enger Kontakt zum Kunden, schnelle und unkomplizierte Lösungen sowie eine kompetente Beratung stehen im Unternehmensfokus.

Mehr Infos unter www.monitorhalterung.de