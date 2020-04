Saturn Oil & Gas Inc. kündigt Inanspruchnahme der vorübergehenden Befreiung von der Einreichungspflicht an



CALGARY, ALBERTA, 29. April 2020 – Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SOIL) (FWB: SMK) stellt heute das folgende Update hinsichtlich der Einreichung seines geprüften Jahresabschlusses, der dazugehörigen Begleitunterlagen (Managements Discussion and Analysis, die MD&A) sowie der damit verbundenen CEO- und CFO-Zertifizierungen für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2019 endete, (zusammen die Jahresunterlagen) bereit.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird das Unternehmen die Blanket Order 57-517 der Alberta Securities Commission (die Blanket Order, in etwa: Pauschalanordnung) in Anspruch nehmen, die Emittenten eine Verlängerung der Einreichungsfrist für ihre Jahresunterlagen von bis zu 45 Tagen ab dem Einreichungsdatum (29. April 2020) gewährt. Das Unternehmen beabsichtigt, die Jahresunterlagen bis spätestens 15. Juni 2020 einzureichen. Gemäß den Bedingungen der Blanket Order bestätigt Saturn, dass sein Management und andere Insider an die Handelsrichtlinien für Insider des Unternehmens gebunden sind, die den Grundsätzen in Abschnitt 9 der kanadischen Vorschrift National Policy 11-207 – Failure-to-File Cease Trade Orders and Revocations in Multiple Jurisdictions entsprechen, und bis zum Einreichen seiner Jahresunterlagen einer Handelssperre unterliegen. Das Unternehmen bestätigt außerdem, dass es seit der Einreichung seines Zwischenabschlusses für den drei- bzw. neunmonatigen Zeitraum zum 30. September 2019 keine wesentlichen geschäftlichen Entwicklungen gegeben hat, die nicht in vorherigen Pressemeldungen bekannt gegeben wurden.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SOIL) (FWB: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cashflow-Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen, ein Wachstum der Vorkommen und Produktion durch anhaltende Einnahmen zu generieren. Saturns Portfolio ist der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Kontaktadresse für Anleger & Medien:

Saturn Oil & Gas

John Jeffrey, MBA – CEO

Tel: +1 587-392-7900

www.saturnoil.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts, zu dem das Unternehmen gedenkt, seinen Jahresabschluss und seinen Zwischenabschluss für das erste Quartal 2020 einzureichen, sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wenn möglich, wurden Wörter wie können, werden, sollen, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, rechnen mit, glauben, schätzen, vorhersehen oder Potenzial bzw. ihre Verneinungen oder andere Abwandlungen dieser Wörter oder ähnliche Begriffe und Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen kenntlich zu machen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind bedeutenden Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterworfen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig erwogen werden und Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse diesen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen werden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!