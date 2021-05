Saturn Oil & Gas Inc. schließt erste Tranche der Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung ab



CALGARY, ALBERTA – 28. Mai 2021 – Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SOIL) (FWB: SMK) freut sich, unter Bezugnahme auf die Pressemeldungen des Unternehmens vom 13. Mai 2021 und 17. Mai 2021 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung abgeschlossen und dabei durch die Ausgabe von 64.583.334 Special-Warrants einen Gesamterlös von 7.750.000,08 Dollar erzielt hat.

Ein Teil des Erlöses aus der ersten Tranche wurde als Anzahlung an den Verkäufer für den zuvor angekündigten Erwerb von Öl- und Gasvermögenswerten im Oxbow-Gebiet im Südosten von Saskatchewan verwendet.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die restlichen Tranchen der zuvor angekündigten Privatplatzierungen mit bzw. ohne Brokerbeteiligung am oder vor dem 4. Juni 2021 abgeschlossen werden.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cashflow-Projekten in strategischen Regionen an. Risikoreduziere Gebiete und die kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen, ein Wachstum der Vorkommen und Produktion durch anhaltende Einnahmen zu generieren. Saturns Portfolio ist der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

